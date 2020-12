Com’è andata l’edizione in streaming di Miss Italia 2020 (ha vinto Martina Sambucini)

L’edizione di Miss Italia 2020 è sfuggita al conteggio dell’auditel, ma ha mostrato i numeri dello streaming sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube. Non si può di certo dire che l’edizione sia stata memorabile, anzi. La pandemia ha costretto il concorso di bellezza più famoso del Paese a rifugiarsi in una diretta streaming (evitando così il palcoscenico televisivo, prima monopolio Rai, poi diventato affare di La7) che non ha dato i frutti sperati.

Miss Italia 2020, com’è andato lo streaming

Su Facebook, infatti, il video delle oltre 2 ore e mezza di trasmissione ha totalizzato nel complesso 94mila spettatori. Su YouTube è difficile fare un calcolo, dal momento che – essendo andato in onda nel pomeriggio – il concorso di bellezza ha dovuto scontare marginalmente anche il fenomeno del Googledown che ha colpito anche YouTube (tuttavia, il servizio è mancato soltanto per 45 minuti e comunque non nell’orario della messa in onda del concorso di bellezza).

Se si aggiungono anche i video che sono stati pubblicati sul sito ufficiale di Miss Italia (un embed del video di YouTube, quindi non un “contatore” di visualizzazioni separato), in ogni caso non ci si avvicina nemmeno lontanamente ai milioni di telespettatori delle edizioni televisive delle prime serate Rai, ma nemmeno all’audience garantita dalle più recenti trasmissioni su La7.

Miss Italia 2020 è Martina Sambucini

Segno dei tempi: non sembra più esserci spazio per un concorso che, ormai, sembra fuori dalla storia e dall’evoluzione dei costumi della nostra società. E che risponde, tra l’altro, a dei criteri di giudizio totalmente estetici che, ormai, sono considerati fuori da qualsiasi canone. Nota a margine sulla vincitrice: questo concorso in verità molto ridimensionato (non c’era più il televoto e la scelta è stata affidata soltanto a giudici presenti nella location romana scelta per la trasmissione della diretta, lo spazio Rossellini) ha “incoronato” Martina Sambucini, una ragazza di 19 anni di Frascati.

Su Instagram, la giovane ha poco più di 3mila followers. Distante, anche in questo aspetto, da tante sue coetanee e coetanei che hanno scelto la strada dei social network per ritagliarsi spazi di visibilità che – in verità – sono di molto superiori rispetto alla diretta streaming messa su per il 2020.