Chi è Carolina Stramare, la prima Miss Italia scelta esclusivamente dal televoto

Si chiama Carolina Stramare, ha 20 anni, è nata a Genova ma vive a Vigevano, in provincia di Pavia, ed è la nuova Miss Italia. Nella finale di Jesolo, trasmessa in diretta da Rai 1, la giovane si è imposta su su Serena Petralia, 20 anni, siciliana di Taormina, e Sevmi Fernando, 20 anni, di Padova, arrivate con lei in finale.

Chi è Carolina Stramare, la vincitrice dell’80 esima edizione di Miss Italia

Ma chi è la nuova reginetta di bellezza incoronata come più bella d’Italia? Classe 1999, diploma di liceo linguistico, iscritta attualmente a un un corso di formazione di grafica e progettistica all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo, la nuova Miss lavora da circa tre anni come modella. Oltre a calcare le passerelle Carolina pratica l’equitazione a livello agonistico, adora viaggiare («Nulla ti arricchisce più di un viaggio») e trascorrere il tempo libero con la famiglia, le amiche e il fidanzato.

La morte della mamma di Carolina avvenuta un anno fa: «Mi accompagna ogni giorno»

Carolina vive con papà Romeo e i nonni materni Elena e Gianni, e ha un barboncino di nome Patrizia. Un anno fa la scomparsa della mamma, strappatale da un male dopo due anni di terapia. «Per me – racconta – era oltre che una madre un’amica vera e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo».

Carolina è la prima Miss Italia ad essere stata eletta esclusivamente con il televoto

La vittoria di Carolina Stramare arriva dopo una formidabile rimonta: eliminata in un primo momento dal televoto, è stata poi ripescata dalla giuria presieduta da Gina Lollobrigida. Non è la prima volta che accade: nel 2008 anche Miriam Leone era stata ripescata aggiudicandosi in fine l’agognata corona di Miss Italia. A incoronare la giovane di Vigevano è stata la votazione del pubblico. Carolina infatti è stata eletta con il 36 per cento delle preferenze: è la prima volta che Miss Italia, giunta alla 80 esima edizione, ha visto la scelta della vincitrice esclusivamente con il televoto.

«Vivo il presente, sarà tutto da valutare», ha confessato Carolina ai giornalisti spiegando di sperare la conquista del titolo si trasformi in un volano per affermarsi nella moda. «Miss Italia è una manifestazione che ancor oggi ha un senso, perché aiuta a scoprire talenti, ma soprattutto fa emergere il talento, talvolta latente, che c’è in ognuna di noi. Va oltre all’estetica e fa tirar fuori dei lati di noi stesse che non avevamo mai preso in considerazione. Come, per quel che mi riguarda, il coraggio che non avrei mai creduto d’avere, anche nell’affrontare argomenti più emotivi e suscettibili», conclude.