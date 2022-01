Parlare di minori e videogames è stato uno dei tormentoni di questi due anni di pandemia. Lo stare in casa, il distanziamento sociale, il ridursi al minimo di altre attività offline ha permesso a molti ragazzi (ma – come vedremo – non solo a loro) di incrementare le ore trascorse davanti a una console o, in alternativa, di avvicinarsi al gaming per la prima volta nella loro vita. Si tratta di una pratica che ha avuto soltanto effetti negativi? In realtà, i luoghi comuni sul rapporto tra minori e videogame si sprecano e non sempre sono inquadrati in maniera corretta. Certo, è molto frequente parlare di sovraesposizione dei minori e degli effetti collaterali di quest’ultima sia sulla vista, sia sullo stato d’animo dei soggetti interessati. Ma un corretto utilizzo dei videogame – come vedremo – può avere anche degli aspetti positivi.

Minori e videogames, una analisi senza pregiudizi

L’altro luogo comune che questo lavoro di approfondimento andrà a sfatare rappresenta l’audience di riferimento del gaming. Non si parla soltanto di minori o di giovani, ma anche di adulti. Del resto, questo elemento sembra essere imprescindibile in una società che ha trovato nella gamification dei servizi un nuovo spunto per attirare audience: sia in alcune iniziative editoriali, sia nei servizi di prenotazione di hotel e ristoranti, nelle app di delivery, in quelle che permettono di effettuare acquisti online, il fatto di avere a disposizione una sorta di schema di gioco per coinvolgere maggiormente gli utenti ha garantito un successo di questi servizi, un tempo forse impensabile.

E mentre dalla Cina arrivano nuove leggi per disciplinare l’utilizzo dei videogiochi da parte dei minori (riducendo atre ore a settimana, tutte nel week-end, le ore a disposizione dei ragazzi per utilizzare le piattaforme di gaming), l’Oms – che soltanto qualche anno fa aveva messo in guardia dagli effetti della sovraesposizione ai giochi online – ha indicato i videogame come una buona prassi collettiva. È il segnale che la sensibilità intorno a questo tema è ancora tutta da costruire. Nel corso della seconda puntata di Novesedicesimi, l’appassionato di gaming Ken Anzai – rappresentante della Gen Z – ha messo insieme alcuni dati da cui partire per cercare di affrontare il tema senza pregiudizi: l’analisi di psicologi, ricercatori e addetti ai lavori nel settore della VR (Virtual Reality) e della gamification dei servizi ha completato l’approfondimento.

Nella giornata di domani, pubblicheremo le interviste che Ken Anzai ha realizzato e che raccolgono i pareri della psicologa Sara Peracchia e del ricercatore dell’Università Cattolica Luca Milani.