Meta afferma di aver bloccato un’operazione di propaganda con sede in Cina

Meta Platforms ha dichiarato martedì di aver bloccato la prima operazione di influenza tramite contenuti politici, di cui sarebbe responsabile la Cina, rivolta agli utenti statunitensi in vista delle elezioni di midterm che si terranno a novembre.

In un rapporto che riassume i risultati rilevati da Meta, l’azienda proprietaria di Instagram e Facebook ha detto che la rete di influenza aveva degli account falsi attivi sulle piattaforme di Meta e anche su Twitter, tuttavia si trattava di una rete abbastanza piccola e che non ha avuto molto seguito. Secondo Meta, questa scoperta sarebbe comunque significativa perché suggerisce l’intenzione di interferire in modo più diretto e incisivo nella politica interna degli Stati Uniti rispetto ai precedenti sforzi di propaganda cinese noti.

«Le operazioni cinesi che abbiamo interrotto parlavano principalmente degli Stati Uniti agli altri Paesi del mondo, principalmente quelli dell’Asia meridionale, non parlavano agli americani delle questioni politiche interne», ha detto Ben Nimmo, capo del team intelligence di Meta che si occupa di minacce globali, in una conferenza stampa.

🚨BREAKING🚨@Meta took down two covert influence ops:

Big one from Russia🇷🇺 targeting Europe with spoofed media websites like the Guardian and Spiegel

First one from China 🇨🇳 to focus on both sides of domestic US 🇺🇸 politics and Czech-China relations. https://t.co/o1YP0dBcZa

— Ben Nimmo (@benimmo) September 27, 2022