Come Meta ha raccolto gli obblighi imposti dal DSA

Un team composto da «oltre mille persone» che si sono dedicate (e continueranno a farlo) all’adeguamento di Facebook e Instagram ai sensi del Digital Service Act. Tra le 17 aziende VLOP – inserite in un elenco speciale da parte della Commissione Europea – che dovranno rispettare i paletti più stringenti del nuovo Regolamento UE c’è anche Meta che sostiene di aver raccolto con favore l’entrata in vigore del DSA. Quali sono i principali cambiamenti annunciati dalla holding guidata da Mark Zuckerberg? Nel monografico di oggi, Giornalettismo spiegherà nel dettaglio le modifiche introdotte sulle due piattaforme social (ma c’è anche qualche spunto di riflessione su Whatsapp), soprattutto legate ai feed e alle specifiche sul funzionamento dell’algoritmo.

I quattro punti fondamentali attorno a cui si snoda il DSA sono: trasparenza, responsabilità, protezione dei minori e rispetto dei diritti fondamentali. Quattro punti focali che, stando all’annuncio fatto da Meta prima del 25 agosto, sono rientrati all’interno del cambio di paradigma social ai sensi del nuovo Regolamento Europeo.

Il primo cambiamento annunciato riguarda la trasparenza negli annunci, con Meta che ha implementato la libreria e l’archiviazione (con annessi parametri di targeting) relativi agli annunci destinati agli utenti che navigano dal suolo europeo:

«Stiamo partendo da ciò espandendo la nostra Libreria annunci per visualizzare e archiviare tutti gli annunci destinati a persone nell’UE, insieme alle date di pubblicazione dell’annuncio, i parametri utilizzati per il targeting (ad es. età, sesso, posizione), a chi è stato offerto il servizio annuncio e altro ancora. Questi annunci verranno archiviati nella nostra Libreria annunci pubblica per un anno, in modo che chiunque, ovunque, possa comprendere meglio ogni annuncio pubblicato nell’UE».