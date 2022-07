Meta aggiunge un tag dai 18 anni in su in Horizon Worlds

Meta sta espandendo il tipo di contenuto consentito nei mondi virtuali che le persone creano per Horizon Worlds, la sua piattaforma che consente alle persone di creare spazi VR per esperienze condivise. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



La società ha aggiunto un tag dai 18 anni in su per i mondi creati dagli utenti e aggiornato la sua politica per consentire ai creatori di includere contenuti “maturi” che erano stati precedentemente banditi del tutto. Secondo UploadVR, i creatori che hanno pubblicato mondi hanno ricevuto un’e-mail in cui si diceva che devono contrassegnare manualmente se il loro mondo è maturo o sicuro per tutto il pubblico; in caso contrario, sarà limitato a 18 anni e oltre per impostazione predefinita. Sulla base di un archivio Wayback Machine della pagina della politica di Horizon Mature Worlds di Meta di aprile, ciò significa che Meta ora consente contenuti che erano stati precedentemente banditi. La pagina diceva che i contenuti sessualmente allusivi, le rappresentazioni di “beni o attività regolamentati” come erba e alcol e i contenuti graficamente violenti erano completamente vietati in Horizon Worlds. Ora, potresti essere in grado di includere questo tipo di cose nel tuo mondo, purché lo segni come maturo. Ovviamente ci sono ancora delle restrizioni. Se contrassegni la tua parola come matura, puoi includere contenuti “sessualmente allusivi”, come “quasi nudità, rappresentazioni di persone in posizioni implicite o allusive o un ambiente incentrato su attività eccessivamente allusive”. Tuttavia, non puoi fare porno a tutto tondo. “La nudità, la rappresentazione di persone in posizioni esplicite, o i contenuti o mondi sessualmente provocatori o impliciti” sono ancora vietati. Lo stesso vale per le sostanze regolamentate e la violenza. Puoi avere mondi maturi dedicati o incentrati sulla “promozione di marijuana, alcol, tabacco o attività regolamentate dall’età (incluso il gioco d’azzardo)” ma non puoi promuovere “droghe illegali o abuso di farmaci da prescrizione”. E mentre puoi avere “contenuti di fantasia intensi o eccessivamente violenti” con sangue e sangue “che potrebbero scioccare o disgustare gli utenti”, non puoi mostrare violenza nella vita reale. Potresti notare che ci sono alcuni punti in cui le linee sono sfocate. E negli Stati Uniti, l’erba è una droga illegale in molti luoghi. Per un’azienda che vede la moderazione del metaverso come qualcosa di fondamentale per il suo successo, Meta sta sicuramente lasciando spazio all’insorgere di problemi con i creatori che vogliono spingere i confini. Meta ha avuto problemi ad assicurarsi che Horizon fosse un “ambiente sicuro e accogliente per tutti”, come dice la sua pagina politica. Ha introdotto un sistema che, per impostazione predefinita, impedisce ad altri utenti di avvicinare troppo i propri avatar ai tuoi dopo aver lamentato che le persone avevano imitato le molestie sessuali durante la beta del gioco. È stata inoltre introdotta una funzione che ti consente di rendere incomprensibili le voci delle persone se non sei loro amico, il che potrebbe aiutare a evitare molestie negli spazi pubblici virtuali.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]