Giorgia Meloni non ha inserito la scheda verde nell’urna grigia del referendum

Giorgia Meloni a volte forza delle informazioni ricevute per trasmettere dei messaggi esagerati sui social network, ma spesso è anche lei stessa vittima di questo meccanismo. È accaduto per tutta la giornata di ieri: la leader di Fratelli d’Italia, infatti, è stata presa di mira sui social network perché – nella dinamica della votazione per i cinque referendum sulla giustizia del 12 giugno, con cinque quesiti e dunque cinque schede diverse – avrebbe sbagliato a collocare la scheda nell’urna, inserendo la scheda verde (quella con il quesito sulla riforma dell’elezione dei membri togati del Csm) nell’urna grigia (quella relativa all’elezione dei membri laici delle varie istituzioni della giustizia che si sarebbero volute riformare).

Meloni sbaglia a votare? È una bufala

In realtà, nulla di tutto questo è vero. Quando Giorgia Meloni si è recata presso il suo seggio di riferimento a Roma, ovviamente è stata seguita da fotografi e videomaker di varie agenzie di stampa. In un video si vede come la fotografia dell’inserimento della scheda verde nell’urna grigia sia un semplice errore dovuto al fatto di dover prestare attenzione alla platea dei giornalisti presenti di fronte a lei. Quando le viene fatto notare – il video dell’agenzia Vista mostra la sequenza integrale – che stava posando con la scheda non corrispondente all’urna, Giorgia Meloni inverte immediatamente le due schede in mano, mettendosi in posa con quella corrispondente all’urna apposita.

Dunque, non solo Giorgia Meloni non si è fatta fotografare in posa con la scheda sbagliata (l’immagine che circola in rete è uno screenshot di un video, con il singolo fotogramma decontestualizzato), men che meno ha sbagliato a inserire la scheda nell’urna, un’azione che sarebbe stata contestabile in sede di scrutinio e che avrebbe portato all’annullamento del voto stesso. Ma tutto questo non è successo.