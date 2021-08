Sui social sta circolando un post mai scritto dalla leader di Fratelli d'Italia. Si tratta di un contenuto satirico di stampo geografico, dato che il Paese in mano ai talebani non ha sbocchi sul mare

No, Giorgia Meloni non ha mai chiesto il «blocco navale al largo delle coste afgane»

Contenuti che si basano sulla verosimiglianza ideologica, ma che non sono mai stati pubblicati. Oggi parliamo della (falsa) proposta fatta da Giorgia Meloni sul blocco navale a largo dell’Afghanistan. Si tratta, ovviamente, di una bufala. Quel post non è mai comparso sulla bacheca Facebook della leader di Fratelli d’Italia che di recente ha sì parlato della situazione in Medio Oriente dopo il ritorno dei talebani (sempre con i suoi toni), ma non ha mai fatto riferimento a quel tormentone tanto caro ai sovranisti sui migranti.

Spesso e volentieri abbiamo fatto un lavoro di debunking su alcune dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia (soprattutto quando ha parlato, senza avere contezza reale, delle restrizioni e della situazione epidemiologica fuori dai confini italiani). Stesso discorso vale per i suoi tentativi di ammiccamento al movimento complottista dei no vax sui Big Pharma. Ma ora dobbiamo spezzare una lancia in suo favore dato che sta prendendo piede sui social la bufala di Meloni blocco navale Afghanistan. Questo è il post falso che sta circolando in rete.

Meloni blocco navale Afghanistan, il fotomontaggio bufala

Un post mai pubblicato su Facebook, frutto di un fotomontaggio che vuole puntare sulla satira. Non nel metodo, ma nel merito. Chi sta condividendo questo finto post, infatti, sottolinea una verità: l’Afghanistan non ha sbocchi sul mare, quindi – anche volendo – non ci sono acque marine in cui applicare il blocco navale tanto caro alla leader di Fratelli d’Italia. Insomma, si vuole ironizzare sulla scarsa conoscenza geografica di Giorgia Meloni.

Insomma, si è voluto strumentalizzare un “tormentone” sovranista per ironizzare sulla deputata e segretaria di FdI. Quel contenuto, però, non è mai comparso sulla bacheca social di Giorgia Meloni e, quindi, possiamo definire il tutto una bufala”.