Muore d’infarto dopo una partita a tennis, ma Affari Italiani titola così

La storia che arriva da Nocera Inferiore è una triste pagina di cronaca. Mauro Valeriano D’Auria, noto gastroenterologo molto apprezzato, è morto a soli 45 anni. Stava giocando una partita a tennis, al termine della quale è stato colto da un malore che lo ha stroncato. Un infarto, seppur a un’età relativamente giovane. Una tragedia che ha unito l’intera comunità e che ha portato a tantissimi commenti di dolore sulla sua pagina Facebook. Eppure Affari Italiani racconta la storia da un punto di vista social (nel senso che ha preso spunto dai commenti per dare vita a un pezzo): e così il medico morto dopo una partita a tennis diventa il medico morto dopo vaccino.

Sì, Marco Valeriano D’Auria aveva aderito (come testimonia il suo profilo Facebook) alla campagna vaccina contro il Covid. Era un medico e, quindi, aveva il diritto di essere sottoposto all’immunizzazione contro il Coronavirus. Ma non c’è alcuna correlazione tra questa tragedia e l’essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Tutti, ma proprio tutti (considerando i vari siti di informazione online), hanno raccontato la storia per come è accaduta: un malore fatale al termine di una partita a tennis (sport che sottopone il cuore a uno stress evidente). Ovviamente non sappiamo se il medico soffrisse di qualche patologia, ma il caso Astori (il calciatore della Fiorentina morto nel sonno il 4 marzo del 2018) insegna che esistono alcune patologie congenite che non sempre vengono rivelate dagli esami strumentali.

Medico morto dopo vaccino? Affari Italiani cerca click tra no vax e scettici

Insomma, questo è il quadro. Ma Affari Italiani titola sul medico morto dopo vaccino anti-Covid. E se questo non bastasse, il lancio Facebook per questo articolo è ancora peggiore.

«Sui social alcuni utenti hanno parlato di relazione fra il vaccino fatto e la morte del medico». Sui social, alcuni utenti. La morte del giornalismo.