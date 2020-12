Il futuro pilota della Haas ha pubblicato sui social una stories in cui tocca una ragazza ubriaca in auto

Chiamarsi Mazepin: rischiare la carriera in F1 per un video di molestie su Instagram

Ventuno anni e tutta una carriera davanti. Ma ora per Nikita Mazepin potrebbe spegnersi l’opportunità di esordire in Formula 1. Dal prossimo anno, infatti, il pilota russo è stato scelto dalla Haas come compagno di squadra di Mick Schumacher. C’era la certezza e ci sono anche i contratti già firmati. Ma quel che ha combinato su Instagram sta spingendo la scuderia britannica a una riflessione. E su internet è già partita una campagna per chiedere l’estromissione del giovane pilota dal mondo della Formula 1.

LEGGI ANCHE > Gli ‘audio da spogliatoio’ che fanno girare le pseudo-notizie su Whatsapp

Il motivo? Aver condiviso tra le sue Instagram Stories un video in cui è impegnato nel palpare – in auto – una ragazza in evidente stato di ebrezza. Quel filmato è stato già cancellato, ma prima era stato immortalato e condiviso su alcune piattaforme.

Un video alquanto disgustoso e non in linea con le battaglie (contro razzismo, sessismo e ogni forma di discriminazione) intraprese dal mondo della Formula 1.

Mazepin, il pilota di Formula 1 che si gioca il futuro con un video su Instagram

La petizione online su Change.org per chiedere l’estromissione di Mazepin dalla Formula 1 ha raggiunto, nel giro di pochissime ore, già le 5mila adesioni. E la Haas ha pubblicato due tweet in cui mostra la sua posizione sulla vicenda che riguarda il suo futuro pilota.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

La Haas «non perdona il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui suoi social media. Inoltre, il fatto stesso che il video sia stato pubblicato sui social media è ripugnante anche per il team. La vicenda sarà trattata internamente e al momento non sarà rilasciato nessun commento».

Le scuse, che non serviranno

Mentre si attende una decisione da parte della scuderia britannica, Nikita Mazepin prova a chiedere scusa. Sempre attraverso una Instagram Stories.

Imparerà da questo. Dice. Chissà.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Nikita Mazepin)