Bagno di folla e di regali ad Aversa per Matteo Salvini, che ha tenuto un comizio in sostegno del candidato Gianluca Golia, candidato sindaco per la coalizione del centrodestra ai ballottaggi delle elezioni amministrative previsti per il 9 giugno. Il vicepremier alla fine del suo discorso è stato omaggiato con rosari, pizze e ritratti.

Matteo Salvini in Campania: tra ritratti, pizze e lettere «mio capitano, darei la vita per te»

Ad aprire le danze è la signora Rita che da sotto il palco fa arrivare un rosario tra le mani del ministro. «Te lo regalo» le sis sente dire, mentre Salvini ringrazia, dice di essere «l’ultimo dei buoni cristiani, sono un peccatore, dico le parolacce e sono divorziato», cosi come la signora da quel che grida di rimando, poi bacia il rosario e parla del sostegno regionale ai genitori separati.

Discorso interrotto dall’arrivo della pizza “alla Matteo Salvini” realizzata da «un campione mondiale dei pizzaioli, Valentino Libro» con «i prodotti tipici della nostra terra». «Non si mangia ministro», ma eccola lì: con una crema di pomodorino giallo, fiordilatte agevola, basilico e olio extravergine di oliva, con il nome del vicepremier che svetta sopra. E poi la dedica ai rosiconi del Pd, che si rilassano un po’»

Ma non finisce qui, il regalane deve ancora arrivare. È un ritratto di Matteo Salvini con il tricolore sullo fondo (pace all’uso che suggeriva dal palco anni or sono insieme a Bossi) dell’artista Ottavio di Caserta. «Non sapevo che fosse Natale oggi» commenta Salvini stupito dai tanti doni. Ottaviano da Caserta non si è limitato solo al quadro, ma aggiunge anche una lettera, che recita di fronte alla folla. «Mio caro ministro Matteo Salvini e mio capitano, è un tuo soldato che ti scrive. Darei la vita per le tue idee, che sono anche le mie.

«Mi sono permesso di studiare il tuo volto per omaggiarti con questo dipinto per le tue continue vittorie sia a livello nazionale che europeo. Finalmente sono appagato e orgogliosamente rappresentato al Governo da un vero uomo». «Non smettere mai di farci sognare – continua l’artista – Hai risvegliato in noi quella speranza che ci sta aiutando a vivere in questo momento difficile e drammatico per il nostro Paese. Grazie di tutto per quello che ci stai regalando. Io sono Ottaviano Lattarulo, ma in arte mi chiamo Aurelio Gomes».

Matteo Salvini ovviamente ringrazia e annuncia che lo appenderà in ufficio. Ma dal pubblico qualcuno fa notare la presenza sulla tela di alcune “stelle”. «No guarda sono più di cinque» risponde Salvini, «sono almeno una dozzina». E poi, via libera al momento più atteso: il selfie-call, durato oltre mezz’ora.

(Credits immagine di copertina: Instagram matteosalviniofficial)