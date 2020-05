Il via libera dell’Iss per le mascherine fatte in casa, solo se a precise condizioni

Vanno bene anche le mascherine fai-da-te realizzate in casa, purché siano «multistrato». Lo ha riferito il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, specificando che «i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso». Durante il quotidiano punto stampa ha anche affermato che le prime analisi sensate che si potranno fare sulle riaperture del 4 maggio saranno tra una settimana.

Mascherine fai-da-te utili per contenere il contagio

Ha senso utilizzare mascherine fai-da-te per contenere il contagio, quindi: «A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio», ha detto Brusaferro. Arrivano sia la conferma che la curva epidemica sta decrescendo in tutte le regioni che quella dell’alta letalità del virus, soprattutto per le persone più anziane. Durante la conferenza stampa è stato anche evidenziato che la maggior parte delle persone decedute è morta a causa del coronavirus poiché solo nel 12% dei casi il motivo è stato la sovrapposizione con altre cause.

Gli effetti delle riaperture visibili solo tra una settimana

Solo la prossima settimana avrà senso il giudizio rispetto alle concessioni fatte dal governo e all’atteggiamento conseguente assunto dagli italiani. La ragione è che i dati che narrano le conseguenze delle riaperture non saranno disponibili prima di allora. In base a quelli si potranno decidere le successive misure, ragionando anche con le singole Regioni. Il presidente dell’Iss ha comunque sottolineato che « le aggregazioni e gli aperitivi sono sicuramente situazioni pericolose, siamo ancora in una fase delicata. Se molliamo proprio adesso rischiamo una ripresa dell’epidemia». La guardia va mantenuta ancora alta, come già ci è stato detto centinaia di volte, e le aggregazioni – ancor peggio se senza misure di sicurezza – rimangono vietate e punibili.

(Immagine copertina da Pixabay)