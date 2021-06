Ma come potete anche solo pensare che il Texas vi multi perché indossate la mascherina?

Il fatto che siano state allentate le restrizioni non impedisce affatto alle persone di continuare a indossare, per precauzione, la mascherina

La falsa informazione è sempre pericolosa. Ma lo è ancor di più se presenta un sostrato di verosimiglianza che potrebbe indurre l’utente distratto a cascarci con tutte le scarpe. È quello che è successo con la storia delle mascherine in Texas. Una nota pagina Facebook – che si chiama DisguStato, e non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni sul suo nome, con quasi 15mila followers – aveva diffuso la falsa informazione di una multa da mille dollari in Texas, per chi indossasse una mascherina.

Mascherine in Texas, cosa c’è di vero e cosa di falso

I fact checkers indipendenti di Facta News, che collaborano con Facebook per verificare informazioni e affermazioni fatte a mezzo social, hanno immediatamente rilevato una discrasia tra quanto riportato dal post su Facebook e la realtà dei fatti. Tanto che, dopo la loro verifica, il social network di Mark Zuckerberg ha applicato al post un’etichetta – a prova di bufala – in cui chiariva senza ombra di dubbio che si trattava di una falsa informazione e che il debunking della stessa poteva essere a disposizione proprio sul portale Facta News.

La notizia della multa di 1000 dollari era stata completamente interpretata in maniera fallace. In effetti, da qualche tempo, in Texas un ordine esecutivo del governatore Greg Abbott – membro del partito repubblicano e convinto aperturista anche quando la pandemia si trovava in una fase più severa – ha impedito alle autorità che operano all’interno dello stato americano di applicare l’obbligo di indossare la mascherina, pena la sanzione pecuniaria di mille dollari.

Ma se una scuola non può imporre agli studenti di indossare la mascherina (se non correndo il rischio di pagare la sanzione), nessuno impedisce agli studenti stessi di utilizzare la protezione nel caso volessero farlo su base volontaria, per precauzione rispetto a una situazione che – sebbene in fase di miglioramento – ancora non può essere considerata del tutto fuori pericolo. Dunque, nessuno verrà multato – in Texas come in qualsiasi altro luogo – per aver indossato una mascherina. Questa vera e propria propaganda negazionista ha già incontrato un ostacolo alla sua diffusione con l’azione di debunking di Facebook.