La fantasia continua a volare libera online, così come i vaccinati potranno continuare a volare liberamente. Il web aggiunge una nuova pagina nera al libro del cospirazionismo e delle bufale con la storia delle compagnie aeree che vorrebbero limitare i viaggi delle persone che si sono sottoposti all’inoculazione con i prodotti anti-Covid. Una bufala nata da un passaparola incontrollato (che questa volta non è nato dall’Italia, ma da cui i nostro concittadini social hanno attinto a piene mani) che ha dato vita alla bufala dei voli vietati ai vaccinati.

In Italia questa fake news è iniziata a circolare lo scorso 29 maggio, ma la sua origine arriva da un articolo pubblicato su un sito olandese (ricco di bufale e teorie cospirazionisti sul virus, sulla pandemia e sui vaccini) in cui si fa riferimento a questo sentito dire che, passando di bocca in bocca, è diventata una verità. Anche se di reale non c’è nulla. Infatti bastano pochissimi passi per smentire la fake news dei voli vietati ai vaccinati per rischio trombosi. Così come fatto oggi da Bufale.net e, qualche giorno prima, da ABC.

Voli vietati ai vaccinati per rischio trombosi, l’ennesima bufala

E la smentita arriva dalle indicazioni che le stesse compagnie aeree (quelle citate in quel sentito dire diventato notizia, seppur falsa) che sottolineano come non ci sia alcuna indicazione in merito. Ovviamente, è cosa nota che il rischio trombosi sia più elevato in aereo (soprattutto quando si parla di lunghe tratte). Ma il vaccino non c’entra. Questo rischio è sempre stato evidente, come sottolineato dagli esperti, indipendentemente dall’inoculazione con i prodotti anti-Covid. Eppure, la dinamica del passaparola ha dato vita all’ennesima fake news che, ovviamente, i social hanno deciso di fomentare.