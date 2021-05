La proposta per la cannabis light di cittadinanza agli italiani

Il momento è difficile, lo sappiamo bene. Nell’ultimo anno, da quando la pandemia ha tolto a tutti la possibilità di vivere le nostre vite appieno, in Italia i problemi sono aumentati. Ci troviamo in un paese che vede le diseguaglianze economiche e la disoccupazione in salita soprattutto tra coloro che dovranno trainare il paese fuori da tutto questo, i giovani. L’economia, al contrario, è in discesa e una la popolazione è sempre più sull’orlo di una crisi di nervi. Proprio in questo frangente – e anche per alleviare i patimenti psicologici che tutti stiamo sperimentando – nasce la proposta di JustMary, la più importante società italiana di delivery di marijuana legale.

Marijuana legale gratis con ISEE fino a 40.000 euro

L’idea di JustMary è quella di regalare cannabis light alle persone che possono dimostrare di avere un ISEE fino a 40.000 euro. Il punto è quello di dare la possibilità agli italiani di rilassarsi in maniera sicura, efficace e innovativa. Questo soprattutto a quelli che – nell’ultimo anno – hanno avuto problemi economici e psicologici. Il servizio di JustMary è attivo tutti i giorni tra le 18 e le 24 e garantisce la ricezione di quanto ordinato entro 45 minuti dalla richiesta. Attualmente l’azienda opera su Milano, Torino, Firenze, Roma, Monza e Catania.

Come ricevere cannabis light gratis

A spiegare come funziona l’iniziativa ci ha pensato il CEO di JustMary, Matteo Moretti: «Basta inviarci via chat, tramite il nostro sito, l’ISEE relativo all’anno 2020, insieme alla richiesta di accedere all’iniziativa». A quel punto ci sarà una verifica e, a tutti quelli che rispettano i requisiti, verrà consegnata la marijuana legale «fino a esaurimento scorte». «Ad ogni nucleo famigliare che aderirà all’iniziativa regaleremo 1 grammo di cannabis light legale – spiega il CEO di JustMary – e sarà possibile aderire all’iniziativa più di una volta fino a un massimo di una per mese».

L’augurio per gli italiani è chiaro: «Speriamo di regalare una serata di serenità a chi vive un momento di difficoltà, economia o psicologica».