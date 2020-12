Le idee regalo più ‘stupefacenti’ e sostenibili per il Natale 2020

Il 2020 è l’anno della pandemia ma è anche quello della svolta per il mercato della cannabis legale. Se durante il lockdown la vendita di cannabis legale è aumentata esponenzialmente per tutti gli esercenti del campo, in generale l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle ha segnato un +26% nell’ambito dell’e-commerce – sottolinea l’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano -. Assecondando l’onda e tenendo presente i mille e uno utilizzi della cannabis legale – oltre alla ricerca di relax si può utilizzare per alleviare sia i dolori fisici, sovrana in questo 2020 – vediamo insieme qualche idea regalo “stupefacente” per sorprendere chi amate questo Natale.

Idee regalo cannabis legale Natale 2020

Una delle idee regalo migliori è quella di adottare una piantina di canapa legale (sui prodotti Just Mary c’è il codice sconto WEED5 di 5 euro valido per i prodotti acquistati entro 31 dicembre 2020) iniziando a creare un campo digitale in cui verranno coltivate, trattate e spedite direttamente a casa. L’iniziativa nasce da Biofarm, prima comunità agricola digitale nata con lo scopo di mettere in contatto i piccoli agricoltori con il consumatore finale così da mitigare le ingiustizie di un mercato agroalimentare che penalizza sia i piccoli produttori che i consumatori. Per gli amanti delle tisane ci sono bevande con cannabis light, aromatizzate e per tutti i gusti. Per chi invece preferisce l’utilizzo classico della cannabis si può optare per un bel grinder natalizio, l’accessorio tondo con i dentini irrinunciabile per macinare e triturare l’erba legale.

La cannabis legale per chi ama l’ambiente

Oltre all’impennata dell’e-commerce – in linea generale e per la cannabis legale -, quest’anno il consumatore è diventato sempre più attento alla sostenibilità e alla salute propria e dei propri cari. L’esempio più calzante è quello delle mascherine in fibra tessile di canapa, dirette concorrenti di quelle in cotone. Il tessuto realizzato a partire dalla canapa è estremamente resistente, soddisfa tutti i requisiti di igiene e sterilizzazione ed è amico dell’ambiente; la pianta della canapa ha una resa superiore del 10% rispetto al cotone, non intacca la biodiversità e ogni sua parte può essere utilizzata. La sostenibilità della pianta risiede anche nel fatto che, rispetto al cotone, per essere coltivata richiede una quantità di acqua decisamente minore. Oltre a questo, essa non necessita nemmeno fertilizzanti. In ultimo, il suolo dove viene coltivata la canapa viene purificato e alimentato dalla pianta stessa.