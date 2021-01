La senatrice Mariarosaria Rossi pubblica su Instagram le minacce ricevute

La denuncia social per i messaggi ricevuti dopo il suo voto di fiducia al governo Conte

Purtroppo, con rassegnazione, si può dire che la situazione era inevitabile. Perché i social sono, ogni giorno di più, un vero e proprio sfogatoio per chi pensa di poter insultare e minacciare chicchessia senza pagare le conseguenza. Un triste cliché a cui, purtroppo, siamo abituati. L’ultima a finire nel mirino degli haters da tastiera è stata la senatrice Mariarosaria Rossi, balzata agli onori della cronaca politica per aver votato la fiducia al governo Conte opponendosi, di fatto, alla linea tracciata da Forza Italia in Parlamento nelle giornate di martedì e mercoledì scorso.

A denunciare i messaggi di minacce e insulti ricevuti è stata la stessa senatrice (ormai ex Forza Italia dopo la cacciata arrivata subito dopo il voto di fiducia di mercoledì 20 gennaio) attraverso le sue Instagram Stories.

«Ti auguro tutti i tipi di malattie possibili e immaginabili – si legge nel messaggio pubblicato dalla senatrice sul suo profilo Instagram – a te e i tuoi cari. E fai attenzione quando attraversi la strada che le macchine corrono».

Mariarosaria Rossi pubblica le minacce ricevute su Instagram

«Ricevo insulti e minacce da giorni ma quello che davvero conta sono tutti quei messaggi di stima, di affetto e di sostegno ad andare avanti – ha commentato Mariarosaria Rossi -. Siete la mia forza». E i toni dei messaggi ricevuti negli ultimi giorni sono sulla stessa falsariga di quanto pubblicato tra le sue Instagram Stories. La maggior parte si trovano tra i commenti della sua ultima foto pubblicata sul social (il 1° gennaio scorso).

La fiducia a Conte

La senatrice è ritenuta responsabile (non nel significato tanto caro al governo Conte) di aver mantenuto in vita l’esecutivo grazie al suo voto di fiducia di mercoledì scorso a Palazzo Madama. E questo ha scatenato l’atavico, inevitabile (purtroppo) e insostenibile odio che sui social trova, sempre più, la valvola di sfogo.

(foto di copertina: da Instagram Stories di Mariarosaria Rossi)