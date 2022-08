Tripadvisor ha sospeso le recensioni al locale di Soverato Marina dove il titolare ha aggredito una donna

La denuncia di dominio pubblico per via di quei colpi inferti a una ex lavoratrice ha provocato il classico effetto domino dei commenti negativi sul noto portale

Quel che è accaduto nei giorni scorsi – e denunciato attraverso la pubblicazione di un video che ha ripreso gli istanti di quella aggressione – sta avendo riverberi anche per quel che riguarda la gestione delle recensioni su Tripadvisor. E come già accaduto in passato, anche in occasioni di eventi analoghi o legati a fatti di “cronaca”, il noto portale ha deciso di togliere agli utenti la possibilità di scrivere il loro “parere” sul locale, in questo caso il “Mare Nostrum” di Soverato Marina, per cercare di garantire l’imparzialità nelle recensioni.

Il caso è quello finito sulle pagine di tutti i quotidiani: una donna si era recata dal titolare della struttura, questo lido-ristorante sulla costa jonica calabrese, per chiedere quella parte dello stipendio previsto (e non pagato, secondo la sua denuncia) per il suo lavoro di lavapiatti. Poi la discussione si è trasformata in violenza fisica, con l’uomo che ha colpito più volte la 25enne di origini nigeriane. Il tutto è stato ripreso dal video in diretta che la stessa donna stava realizzando, temendo proprio la reazione del titolare.

Mare Nostrum Soverato, Tripadvisor blocca le recensioni

Questo, di fatto, è il contesto per raccontare quel che è accaduto ed è diventato di dominio pubblico nelle ultime 24 ore. E, come spesso capita in queste occasioni, il malumore e l’indignazione dei cittadini – nel loro atto di condanna a quel gesto di violenza sui cui la Procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta – si è riversata sui social. E anche su Tripadvisor.

«A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Se hai avuto un’esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione». Questo il messaggio standard che si trova sulla pagina di Mare Nostrum Soverato. Un comportamento, quello della piattaforma, non nuovo e che abbiamo già visto in passato. Perché, spesso e volentieri, le recensioni online non sono l’esatto specchio di una “visita” reale in un determinato locale. E, anche in questo caso, più di un utente ha provato a “indignarsi” penalizzando il ranking del ristorante.