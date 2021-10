Tripadvisor ha bloccato i commenti alla pizzeria di Camaiore arredata con busti di Mussolini

Si tratta de Il Mulino a Camaiore, in Versilia. Una pizzeria dove – non necessariamente in quest’ordine – si punta tutto su Mussolini grazie all’arredamento nostalgico, si insultano donne e neri e ci si prende gioco delle regole imposte per il contenimento della pandemia a partire dal Green Pass. L’attenzione mediatica che si è concentrata sul locale, secondo quanto riporta la pagina Tripadvisor Il Mulino, ha imposto alla piattaforma di bloccare la possibilità di recensire il locale poiché in molti hanno iniziato a scrivere cose che non riguardano un’esperienza diretta nella struttura.

Pizzeria Il Mulino di Camaiore, viaggio tra insulti a donne e neri e busti di Mussolini

Come riporta Next Quotidiano – facendo riferimento all’esperienza diretta di un cliente – nel locale abbondano offese a donne, immigrati e gay in un clima di tolleranza totale, che da alcuni viene considerato (come si legge anche su Tripadvisor nelle recensioni dei mesi e degli anni passati) folkloristico. L’arredamento comprende manifesti rievocativi, un elmetto griffato con aquila in testa al proprietario, foto, busti e quadri che richiamano apertamente al fascismo. Non mancano nemmeno rappresentazioni di Hitler e pagine di giornali che raccontano del ventennio. Insomma, un ristorante che in Germania non durerebbe due giorni e che in Italia ospita anche – come testimoniano varie foto su Facebook – raduni di persone che si vantano di assembrarsi e di non avere il Green Pass.

Bloccati i commenti per la pagina Tripadvisor Il Mulino Camaiore

Andando sulla pagina di Tripadvisor compare un avviso lasciato direttamente dalla piattaforma: «Messaggio da Tripadvisor: A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Se hai avuto un’esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione».

Visto quanto elencato, non è difficile capire il tenore delle tante recensioni che Tripadvisor ha voluto bloccare ricordando che la pagina serve per fornire un’opinione rispetto a un’esperienza vissuta in prima persona nel locale. Andando a guardare le recensioni sottostanti, infatti, ci sono riferimenti sia alla qualità del cibo che all’arredamento del luogo.