Le pagine Facebook e Tripadvisor del ristorante di Hermes Ferrari oscurate per i troppi commenti negativi

Il celebre sciamano di Modena, il Jake Angeli nostrano che si è travestito come ha fatto per prima la sua controparte statunitense, salta nuovamente agli onori della cronaca. Se la prima volta è stato durante le proteste nella capitale quando, quasi tre mesi fa, si è distinto tra coloro che hanno richiesto (purtroppo in alcuni casi utilizzando la violenza) di sbloccare la situazione per i ristoratori, stavolta è per essersi reso protagonista di un’aggressione.

Dopo le immagini che hanno cominciato a diffondersi sui social nella giornata di ieri, la pagina Facebook e quella su Tripadvisor del ristorante di Hermes Ferrari (Regina Margherita Modena) risultano essere attualmente oscurate. In un caso è opera del gestore, nell’altro della piattaforma ma il principio è sempre lo stesso: l’impossibilità di accedere e di commentare sono frutto della valanga di commenti negativi arrivati nelle ultime ore.

Per l’aggressione Hermes Ferrari è già stato denunciato

Nella giornata di ieri è stato diffuso il video dello sciamano di Montecitorio all’Outlet di Fidenza. Il protagonista è stata ripreso nel bel mezzo di uno scontro verbale con due guardie giurate che gli stanno intimando di indossare la mascherine come stabilito dall’attuale normativa contro il Covid in vigore. Mentre ancora sta avendo da ridire con le guardie giurate, uno dei passanti che stanno assistendo alla scena lo apostrofa per via del suo atteggiamento e lui, a quel punto, lo fronteggia e gli dà una testata.

Il ristoratore 53enne è già stato denunciato per l’aggressione, documentata via video e testimoniata da tutti i presenti e dalle due guardie giurate che hanno provato a mettersi in mezzo ai due. Sul suo profilo Facebook personale – che ancora rimane attivo – Hermes Ferrari si giustifica dicendo che l’uomo aveva le mani protese verso di lui mentre gli parlava ma, guardando il video, sembra palese da chi provenga l’aggressione. Quello stesso post in cui dà la sua versione conta attualmente oltre settecento reazioni e cento commenti, la maggior parte dei quali solidali.

Oggi l’oscuramento sui social

Se il suo profilo Facebook personale è attivo, lo stesso non si può dire della pagina del suo ristorante e il motivo è molto semplice. Come segnala Bufale.net e come si può constatare online, la pagina Facebook Regina Margherita Modena è stata oscurata per via delle discussioni che sono nate dopo la diffusione di quel video. Hermes Ferrari ha deciso, molto probabilmente, di chiudere la pagina Facebook a causa delle tante recensioni negative delle persone che, per il suo comportamento, si sono riversate anche sui canali del locale che gestisce. Locale che, inevitabilmente, subirà le conseguenze di quello che il proprietario ha fatto.

Le recensioni negative non si sono limitate alla pagina Facebook, comunque, poiché anche andando su quella di Regina Margherita Modena Tripadvisor compare un messaggio – stavolta dato dallo staff della piattaforma – che annuncia l’impossibilità di commentare. Questo perché – come già era successo nel caso del locale il cui proprietario ha accusato i giovani che chiedono di orario e paga per lavorare – in un breve lasso di tempo sono stati lasciati troppi commenti negativi.