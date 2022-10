La televisione pubblica tedesca non ha mostrato una mappa dell’Ucraina senza le regioni orientali

Si tratta di un’immagine che sta girando sui social in varie lingue (come dimostra il fact checking che la stessa emittente ZDF ha fatto) e che ha raggiunto anche l’Italia. «Il canale televisivo di stato tedesco ZDF ha mostrato una mappa dell’Ucraina senza le regioni della DNR, LNR, Kherson e Zaporozhye e senza la Crimea», si legge nel tweet in italiano. Nella mappa Ucraina ZDF che viene mostrata all’interno di un servizio televisivo sono quindi assenti Crimea, Zaporozhye, Lugansk e Donetsk.

🇩🇪 🇺🇦 Il canale televisivo di stato tedesco ZDF ha mostrato una mappa dell’Ucraina senza le regioni della DNR, LNR, Kherson e Zaporozhye e senza la Crimea. Messaggio inequivocabile per Kiev pic.twitter.com/nr6O6KGs6E — Unknow171128new (@Vera87072826) October 12, 2022



LEGGI ANCHE >>> La polemica social sui banchi vuoti del Senato e la modifica dei posti a disposizione

La mappa Ucraina ZDF finta che non comprende i territori annessi dalla Russia

Aktuell kursiert ein manipuliertes Foto aus dem @heutejournal vom 10. Oktober. Links zu sehen die Fälschung, rechts ein Screenshot aus der Originalsendung. Diese Karte ist nie gesendet worden. Hier könnt ihr euch die ganze Sendung ansehen: https://t.co/yFzVPrdT70 pic.twitter.com/WmMjOJLPsM — ZDF (@ZDF) October 12, 2022

Come ha provveduto a specificare la televisione pubblica tedesca stessa tramite canali social, quest’immagine è stata manipolata: «Attualmente è in circolazione una foto manipolata del @heutejournal del 10 ottobre. A sinistra potete vedere il fake, a destra uno screenshot della trasmissione originale. Questa carta non è mai stata inviata».

Nell’immagine manipolata, sotto la mappa che non comprende le regioni che la Russia dice essere sue, compare la scritta (tradotta dal tedesco) «Fornitura di elettricità e di acqua nelle città dell’Ucraina». L’immagine sembrerebbe quindi dare conto all’annessione del 5 ottobre 2022 della Russia che non è stata riconosciuta dalla comunità internazionale ed è stata – come sottolinea anche Facta News – condannata dalle Nazioni Unite. Nella trasmissione originale – il link al video è presente nel tweet di debunking dell’emittente – non c’è nessuna mappa dietro la giornalista ma un’immagine del tutto differente con un testo in tedesco che è possibile vedere al minuto 12:31.