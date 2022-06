“Il troppo stroppia”. Secondo gli spettatori, ma secondo anche qualche membro interno all’organizzazione, sul sito della CNN ci sono troppe notizie catalogate come “breaking news”. A tutto, però, c’è una soluzione: Chris Licht, presidente e amministratore delegato dell’emittente televisiva statunitense, per fronteggiare l’uso eccessivo del banner, ha deciso di creare un apposito manuale CNN per le breaking news per stabilire quale tra le notizie pubblicate lo è davvero. Il boss della CNN e il Ceo della Warner Bros. Discovery faranno del giornalismo tradizionale una priorità: tratteranno le notizie per quelle che sono, dividendo le “breaking” dalle “soft” news. «Siamo dei narratori della verità, siamo concentrati sull’informare, non sull’allarmare i nostri spettatori», ha detto Chris Licht in un nota ottenuta da Axios. «Avete già visto molti meno banner ‘Breaking News’ nella nostra programmazione», assicura il capo della CNN.

Manuale CNN breaking news: ce ne sono troppo

Licht ha ammesso di essere assolutamente d’accordo con le critiche e le lamentele arrivate dalle “persone sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione” secondo le quali il sito abusa del banner “Breaking News”. Il capo dell’ufficio della CNN Sam Feist ha quindi dato il via alla creazione del nuovo manuale per la redazione. «Avrà sicuramente bisogno di modifiche, dunque, siamo aperti a feedback. Ma questo è un ottimo punto di partenza per cercare di fare sì che “Breaking News” significhi qualcosa di grande che sta accadendo», ha scritto Licht.

Non tutte le notizie sono dell'”ultima ora”

La decisione di creare un manuale ad hoc è arrivata per evitare di perdere gli spettatori, stanchi di essere sommersi da “notizie dell’ultima ora”. Quando la CNN ha pubblicato sulla sua pagina Twitter la novità, sono stati molti i commenti degli utenti favorevoli al cambio di passo.

«La CNN stava perdendo spettatori perché pensavano che il mondo stesse finendo ogni 10 minuti», commenta un utente.

Thank you! They were keeping viewers amped up with that line. IMO, CNN was losing viewers because they were thinking the world was coming to an end every 10 minutes. — One Nation under Dog (@MaverickMort) June 3, 2022

«Un buon consiglio. Spero davvero che Chris riesca a riparare la nave», twitta un altro.