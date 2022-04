Quelli che credono che la CNN abbia esaltato i “bambini soldato” ucraini

Condividono screenshot fasulli e poi si lamentano sui social perché nessuno prende seriamente le “notizie” che vogliono spacciare per buono. Ovviamente tutte contro l’Ucraina in un misto tra l’esaltazione mistica di Vladimir Putin e l’abbaglio democratico di Mosca. L’ultima storia – che ripete sempre gli stessi cliché – si basa su un presunto tweet e articolo della CNN in cui la testata legata all’emittente televisiva americana esalterebbe i bambini soldato in Ucraina. Peccato che si tratti di un falso, ma chi pende dalle labbra della propaganda russa ci ha creduto.

Il tweet diventato virale in Italia, in realtà, è comparso qualche giorno fa su profili di persone che vivono all’estero. Non a caso, infatti, lo screenshot del “falso tweet” attribuito alla CNN è datato 11 aprile.

Secondo i narratori di fake news, la CNN avrebbe pubblicato un articolo e un tweet che recita: «Mentre i combattimenti infuriano nell’Ucraina orientale, alcuni bambini coraggiosi scelgono di combattere gli invasori russi. Abbiamo parlato con una bambina, Olga da Zaporizhzhia, 12 anni, che ci ha raccontato la storia di come ha imbracciato le armi per combattere le truppe russe».

Bambini soldato Ucraina, il falso tweet della CNN

Insomma, sembra quasi un’esaltazione dei bambini soldato Ucraina e del loro “coraggio”. Peccato che quel tweet non sia mai stato pubblicato. Anzi, quella “notizia” non sia mai stata presente sul sito dell’emittente americana e neanche sui motori di ricerca. Anche perché, alle ore 14.15 dello scorso 11 aprile, sui canali social della CNN è stato pubblicato un altro tweet che riportava le parole della produttrice cinematografica Abigail Disney. E non finisce qui. Come rivelato da FactaNews, l’immagine presente all’interno di quel tweet falsificato risale al 2018 ed è stata scattata dal fotografo italiano ed è stata utilizzata anche per un articolo pubblicato il 26 agosto di quattro anni fa sul The Times.