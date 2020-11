Mancini positivo al coronavirus e asintomatico

Nemmeno il tempo di annunciare la positività di Dzeko della Roma che arriva la notizia di Mancini positivo. Il ct della nazionale italiana è in isolamento presso la propria abitazione e non presenta sintomi, classificandosi quindi come asintomatico. L’annuncio è stato fatto anche sulla pagina Facebook ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio.



Mancini positivo al coronavirus

La positività di Roberto Mancini è emersa nell’ambito del prescreening per il raduno di domenica. Il tecnico della nazionale è stato sottoposto ai controlli periodici della Figc, fatti per tutti i componenti degli staff tecnici della Nazionale. Mancini è stato definito «del tutto asintomatico» e – rispettando le norme vigenti – «il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma». Anche la Asl territoriale di competenza è stata avvisata dalla Figc. Mancini potrà tornare ad aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano «una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc».