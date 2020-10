Roberto Mancini condivide una vignetta sul Covid, sui social esplode la polemica

«Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i telegiornali»: questo è quanto compare scritto in una vignetta condivisa circa tre ore fa su Instagram dal commissario tecnico della nazionale nostrana. L’immagine ritrae un infermiere che chiede a una persona ricoverata in ospedale come abbia contratto la malattia. Il riferimento al Covid è palese – seppure Mancini non abbia aggiunto altro – e non ci è voluto molto perché cominciasse la polemica da parte degli utenti social per il contenuto, bollato come infelice.

La vignetta Covid Mancini e le insinuazioni sottese

Il contenuto è comparso nelle stories del profilo di Roberto Mancini qualche ora fa e lì rimane, attualmente. L’insinuazione che sta dietro questa vignetta è piuttosto palese, seppure Mancini non abbia espresso nessun personale parere tramite testi o GIF. Il solo fatti di condividerla, però, è già di per sé un a posizione. Questo, solitamente, è il tipo di contenuto che viene condiviso da chi attacca la stampa e il modo dei media di trattare le notizie sul Covid esagerandole o facendo del sensazionalismo fino – addirittura – a esagerare apposta la situazione a favore della cosiddetta dittatura sanitaria.

Polemica sulla vignetta di Mancini

I social si sono già attivati e il nome del Ct della nazionale sta salendo tra i trend topic. In molti non hanno apprezzato questo contenuto e gli stanno dicendo di andare a raccontare questa storia alle persone che hanno perso qualcuno a causa del coronavirus. C’è anche chi lo difende, vedendo in quel messaggio un attacco al terrorismo mediatico.

Non vi interessa la politica. Odiamo chi la usa nel pallone. Il CT della #Nazionale ha un compito di rappresentanza. Ironizzare su una malattia che ha causato un altissimo numero di morti nel nostro paese è fuori luogo. Dimissioni grazie #Mancini pic.twitter.com/jWbjkKVK9C — Omnia Football (@OmniaFootball) October 22, 2020