Dzeko positivo al Covid: «Voglio tranquillizzare tutti, non ho sintomi particolari»

L’annuncio di Dzeko positivo arriva direttamente dal suo profilo Instagram. «Purtroppo sono positivo e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena», ha scritto il giocatore giallorosso, rassicurando però i tifosi: «Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari». Dzeko dovrà saltare la trasferta al Ferraris col Genoa: «Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore sarò con loro a comunicare da domenica».

Dzeko positivo al Covid, l’annuncio su Isntagram

Dzeko ha annunciato la sua positività al Covid su Instagram ma sta bene. Non ha infatti mancato di sottolineare, oltre al fatto che dovrà stare in isolamento, che i sintomi sono leggeri o assenti in pratica.