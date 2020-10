Roberto Mancini si scusa per la vignetta sul Covid-19 condivisa sui suoi social

Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la condivisione di una vignetta piuttosto critica rispetto all’allarme generalizzato sul coronavirus in Italia, Roberto Mancini è stato costretto a fare retromarcia sui social network. L’allenatore della Nazionale italiana di calcio, infatti, ha scritto un altro tweet in cui smentiva il precedente, spiegando le ragioni che avevano portato a condividere la vignetta.

Roberto Mancini e le scuse dopo la condivisione della vignetta sul Covid

«Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato – ha scritto l’allenatore dell’Italia ed ex calciatore, tra le altre squadre, della Sampdoria -. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso».

Nella vignetta si mostrava un paziente in un letto d’ospedale. Il medico gli chiedeva per quale motivo si fosse ammalato e il paziente stesso rispondeva: «Guardando la tv». Un riferimento, nelle intenzioni del tecnico, ai messaggi allarmistici che sono stati diffusi in diversi programmi di approfondimento giornalistico e di intrattenimento relativamente al coronavirus. Tuttavia, il problema della pandemia in Italia esiste ed è concreto, non si tratta affatto di una esagerazione televisiva.

Il precedente di Roberto Mancini sul coronavirus in Italia

Roberto Mancini si è scusato dopo che tante persone lo avevano attaccato sui social network e avevano chiesto le sue dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dello sport più nazionalpopolare del nostro Paese. Già qualche settimana fa, commentando l’assenza di pubblico sugli spalti, Roberto Mancini aveva detto: «In Italia vedo troppi pessimisti. La situazione non è quella di marzo, non vedo grandissimi problemi». Insomma, non è la prima uscita a vuoto di Mancini sul coronavirus. Questa volta, però, le scuse sono arrivate.