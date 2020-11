La mamma presa in giro da De Luca: «Ho un figlio (e non una figlia) che lo metterebbe in difficoltà»

La mamma presa in giro da De Luca ha risposto ai giornalisti in merito alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania che, venerdì, ha attaccato le lamentele dei genitori per il fatto che le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse all’interno dei confini regionali. Arianna Montesano è stata intervistata sia dal Fatto Quotidiano, sia dal Mattino e ha rilasciato delle dichiarazioni molto pungenti nei confronti del rieletto presidente della Campania.

Mamma presa in giro da De Luca: la risposta

Innanzitutto, è opportuno un chiarimento. La donna è rimasta in un primo momento disorientata dalle parole del presidente della regione, dal momento che lei ha un bambino e non una bambina. Tuttavia, le sue dichiarazioni rilasciate alla giornalista di Sky Gaia Bozza sono esattamente corrispondenti rispetto al racconto fatto da De Luca: è stata proprio lei a dire che il bambino, dopo aver appreso della chiusura delle scuole, si è messo a piangere dicendo «mamma, voglio imparare a scrivere».

Come si può notare dalle immagini, tra le altre cose, la mamma non indossava nemmeno una ‘mascherina di tendenza’ come quella citata dal governatore della Campania, ma una normale mascherina chirurgica, il classico strumento di protezione individuale che tutti noi abbiamo a disposizione per pochi centesimi.

Mamma presa in giro da De Luca: «Il mio bambino la metterebbe in difficoltà»

La risposta della mamma presa in giro da De Luca al governatore è stata decisa: «Il mio Alessandro ha cinque anni e mezzo.Se parlasse con lui, De Luca capirebbe cosa significa fare la didattica a distanza così piccoli. Mio figlio lo metterebbe in difficoltà sicuramente». Il presidente della regione, in realtà, ha diramato – nelle ore successive alla sua diretta Facebook – una nota stampa in cui si scusava per le sue parole, che non intendevano minimamente prendere in giro i genitori preoccupati per la chiusura delle scuole.

Ma alla signora Montesano le scuse non servono: «Vorrei solo che De Luca ripensasse quel che sta facendo sulla scuola e per la scuola, che prendesse in considerazione le nostre proteste. Vorremmo soluzioni reali e non chiusure e basta».