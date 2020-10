De Luca racconta dell’unica bambina al mondo che vuole andare a scuola «cresciuta con latte al plutonio»

Vincenzo De Luca ha annunciato, nella tradizionale conferenza stampa del venerdì, la chiusura di tutte le scuole in Campania, anche delle primarie e delle scuole dell’infanzia. Una decisione che esclude pochissimi studenti, tra questi i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e gli studenti del primo anno di università con attività di verifica già programmate, dall’ingresso nelle aule della Regione Campania. La scelta, già nei giorni scorsi per gli altri cicli scolastici, era stata molto contestata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ma Vincenzo De Luca ha voluto difenderla, raccontando anche un aneddoto particolare.

De Luca e il latte al plutonio, il racconto sulla mammina di tendenza

La storia della bambina che voleva andare a scuola ✈️ pic.twitter.com/akwSA0dEhR — Trash Italiano (@trash_italiano) October 30, 2020

Il presidente della Regione Campania ha detto di aver sentito diversi genitori in questi giorni e nessuno di loro ha mai manifestato la volontà, in condizioni molto critiche e con la Campania che ha ormai superato quota 3mila contagi in 24 ore, di accompagnare personalmente i figli a scuola. Tuttavia, una madre campana ha rilasciato un’intervista in cui dichiarava che la figlia era molto dispiaciuta per non poter frequentare la scuola.

«Ho visto questa mammina con la mascherina di tendenza e con gli occhi ridenti e fuggitivi dire che la figlia era dispiaciuta: “Mamma, io voglio andare a scuola perché voglio imparare a scrivere”. Ecco: io credo – ha detto De Luca – che sia l’unica bambina d’Italia che vuole andare a scuola e l’unica al mondo che dà anche la motivazione. Cos’è? Un ogm? Una bambina cresciuta con il latte al plutonio?».

Parole molto contestate in rete: sono stati in tanti quelli che hanno accusato De Luca di sminuire un problema oggettivo, come l’assenza degli alunni dalle aule scolastiche. Tuttavia, per il governatore della Campania, al momento, la priorità è la salute e tenere bassa la curva dei contagi in regione che sembra essere, ormai, fuori controllo.