L’Italia nella morsa del maltempo: allerta rossa in Veneto e in Liguria

È allarme maltempo sull’Italia. Una perturbazione di origine atlantica sta colpendo in particolare le regioni settentrionali, con piogge e vento fortissimi che hanno fatto scattare l’allerta rossa in Veneto e in Liguria. L’allerta rossa è stata emanata per pericolo idrogeologico. Secondo i previsori Arpal sono attesi sul Ponente ligure 120 mm di pioggia che vanno a impattare sul sistema idrogeologico dell’area mentre sulla zona del genovese sono attesi circa 60 mm. «Al momento – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – non ci sono particolari criticità e i comuni stanno provvedendo con i loro mezzi a fronteggiare le emergenze che si stanno presentando sui territori. Ma le colonne mobili di protezione civile a Ponente e a Levante sono già in pre-allerta». I modelli predittivi verranno ripetuti stasera per avere un miglior quadro della situazione su tutta la regione.

«Siamo in allerta rossa per il maltempo»: lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Speriamo non piova come prevedono», ha aggiunto. Zaia ha parlato poi della situazione a Venezia: «Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz – ha annunciato – e so che forse si attiveranno le paratoie. Per la prima volta non sarà un semplice test».

Il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, a causa delle condizioni di forte maltempo previste tra oggi e domani anche sul territorio vercellese, ha invitato la popolazione, a titolo precauzionale, «a porre le dovute cautele nel viaggiare lungo le strade cittadine, ed evitare di sostare al di sotto dei viali alberati».

Una frana è caduta sul versante francese della statale 20 della val Roya (la RD6204), nell’entroterra di Ventimiglia, tra la centrale Edf di Paganin e Saint Dalmas de Tende. La carreggiata è già stata liberata, ma la strada che collega la costa ligure di Ponente con la provincia di Cuneo, e in particolare Limone Piemonte, resterà per ora chiusa per il rischio di nuovi smottamenti.