Alcuni utenti/clienti hanno ricevuto una comunicazione via posta elettronica in cui si chiede di cambiare le proprie credenziale d'accesso, dopo che il "profilo" è stato sloggato da app e altre piattaforme in modo coatto dalla stessa piattaforma OTT

La mail di Dazn sul cambio della password per «comportamenti d’accesso non conformi»

Una comunicazione via posta elettronica inviata ad alcuni (non tutti) i clienti. Nella mail di Dazn si fa riferimento all’obbligo di reimpostare la password del proprio account dopo che l’utente è stato sloggato (non per sua scelta) da tutti i dispositivi a cui era connesso con il proprio profilo. E il motivo, si legge nel testo inviato ad alcuni clienti, riguarda possibili ed eventuali “comportamenti” che non sono in linea con i “termini e condizioni” di contratto.

Tra le segnalazioni – a cui la stessa Dazn ha provato a rispondere su Twitter – da un utente che via social ha pubblicato gli screenshot di quanto ricevuto via mail e anche l’immagine del tentativo – vano – di ripristinare la propria password.

Gentilissimi @DAZN_HELP_ITA a parte che non voglio commentare il “comportamento” a cui fate riferimento perché sono una persona educata, ma se clicco sui link delle mail che mi mandate per reimpostare la password MI CHIEDE LA PASSWORD. QUESTO è ANOMALO, non il mio comportamento. pic.twitter.com/xwwZb9XR3W — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) March 22, 2022

«Abbiamo notato un comportamento di accesso all’App DAZN che potrebbe non essere conforme a tali Termini e Condizioni. Per proteggere il tuo account, ti abbiamo pertanto temporaneamente disconnesso da tutti i tuoi dispositivi e dovrai reimpostare la password. “Potrai reimpostare la tua password cliccando su questo link, oppure accedendo alla sezione “dati personali” all’interno dell’area “Il mio account” del sito DAZN.com. Se hai bisogno di aiuto per reimpostare la tua password, vai a questa pagina per maggiori informazioni».

Mail Dazn su cambio password e i “comportamenti”

Nel testo della mail Dazn, dunque, si fa esplicito riferimento a possibili violazioni dei Termini e delle Condizioni. Ovviamente non è possibile, almeno leggendo il testo di quella comunicazione, risalire a quegli eventuali “comportamenti di accesso non conformi”. Ma anche altri utenti hanno ricevuto la stessa identica comunicazione. Soprattutto perché quella mail contiene un ulteriore paradosso.

Il link nella mail Dazn, dunque, riporta alla pagina d’accesso e per il recupero password sarebbe richiesta la vecchia password. In attesa che questo problema si risolva, l’operazione della piattaforma OTT sembra incanalata verso le modifiche previste per la prossima stagione. Il tema principale è quella della condivisione delle password e della visione multipla e contemporanea su più dispositivi che, a partire dall’inizio del prossimo campionato di Serie A, sarà disabilitata per gli utenti/clienti che acquistano il pacchetto base.