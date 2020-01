Da dieci giorni non si hanno notizie di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello

Da quando il suo nome è salito alla ribalta – grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2018 e la sua esclusione per la maglietta sessista contro Selvaggia Lucarelli – Luigi Mario Favoloso è sempre stato dipinto come un personaggio controverso, anche per la sua dichiarata appartenenza politica. Da dieci giorni, però, la sua famiglia e i suoi amici sono molto preoccupati perché ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando casa senza portare con sé documenti ed effetti personali.

La madre ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine e sui social è stato lanciato un appello affinché chiunque lo veda in giro informi Polizia e Carabinieri. Nel frattempo, attraverso le sue Instagram Stories, Nina Moric – ex compagna di Luigi Mario Favoloso – reagisce con un’accusa: «Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo.

Luigi Mario Favoloso è scomparso da dieci giorni

E a rendere pubblica la sua scomparsa è stato l’amico fotografo Alex Fiumara che ha condiviso un post Facebook nella giornata del 6 gennaio. Sui social ricostruisce le ultime ore di cui si hanno notizie di Luigi Mario Favoloso, invitando anche a contattare la madre del 32enne sui social in caso di avvistamenti.

Il passato e la fuga per stare solo

Le preoccupazioni sono legittime, ma si tratta di un allontanamento volontario che risale alle fine dello scorso anno. Secondo i racconti, Luigi Mario Favoloso si sarebbe allontanato dalla propria casa di Torre del Greco (in provincia di Napoli) dopo aver detto alla madre di aver bisogno di tempo per riflettere, rimanendo solo. Dopodiché sarebbe andato via senza la propria automobile, i suoi documenti e il proprio telefono.

