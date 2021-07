Luca Argentero e la bufala sulla «sua vita distrutta dal dramma»

Oltre ai quotidiani più noti e a quelli che, nonostante non siano nomi storici, si sono costruiti una reputazione per la loro affidabilità nel panorama dell’informazione italiana esistono anche vari portali che fanno informazione. O almeno dicono di farla. Informazione.it si definisce un «sito dedicato al mondo dell’informazione» che mette a confronto le notizie. Nella giornata di oggi ha pubblicato un pezzo dal titolo «Luca Argentero, la sua vita distrutta dal dramma: il corpo coperto di piaghe». Nell’articolo in questione si parla di «una situazione pericolosa con il corpo coperto di piaghe e la vita praticamente distrutta dal dramma»

Lo stesso Luca Argentero si fa grosse risate su Twitter

Informazioneahahhahahahaha…



Comunque si, ho un brufolo che mi sta distruggendo la vita… https://t.co/slfEqJJVw0 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) July 30, 2021



Un articolo che fondamentalmente non dice assolutamente nulla e che attira l’attenzione degli utenti con un titolo clickbait che, a sua volta, non da nessuna informazione ma allude solo a una tragedia. Tragedia inesistente, ovviamente, come sottolinea lo stesso attore retwittando l’articolo che parla di lui. «Informazioneahahhahahahaha… – scrive l’attore – Mamma mia come siete messi…». Una palese critica al mondo dell’informazione e dei portali in rete, in particolare a quelli che affrontano tematiche di gossip e che tende a fare sensazionalismo sulle vicende dei personaggi famosi.

«Comunque si, ho un brufolo che mi sta distruggendo la vita…», conclude Argentero ironizzando su quanto affermato nell’articolo. La pericolosità di articoli del genere, comunque, è evidente. Basta andare a digitare su Google “Luca Argentero” per rendersi conto che la notizia con quello stesso titolo – però pubblicata su un altro portale già nella giornata di ieri – è tra i primissimi contenuti che il motore di ricerca presenta sull’attore.