Perché YouTube non ha ancora rimosso la diretta di Barillari con la pistola in consiglio regionale?

La domanda è: ma la scelta di YouTube di non rimuovere un contenuto come quello postato da Davide Barillari con pistola nella regione Lazio, durante la quale paragona la vaccinazione a una sorta di roulette russa è normale in un momento storico in cui le immagini che vengono veicolate sulle piattaforme online tendono a influenzare moltissimo i cittadini? Il consigliere regionale laziale, eletto con il M5S ma ormai fuoriuscito e fondatore del movimento R2020, nella giornata di ieri ha diffuso su YouTube e sul proprio sito internet una conferenza stampa – o meglio quasi un monologo diretto a tutti gli esponenti, attivisti e collaboratori del suo movimento – in cui si è mostrato con una pistola. Nonostante le oltre 8mila visualizzazioni su YouTube, la piattaforma ha deciso di conservare ancora (24 ore dopo la realizzazione della diretta) le immagini.

LEGGI ANCHE > Twitter non ha ancora rimosso la bufala di Barillari su Eriksen vaccinato

Barillari con pistola su YouTube, ma la piattaforma non rimuove il contenuto

Il consigliere regionale, all’inizio della sua diretta, si è mostrato con una pistola (probabilmente finta, giocattolo) puntata al braccio e così ha iniziato a parlare della vaccinazione:

La diretta è stata trasmessa su Zoom – probabilmente per consentire agli altri partecipanti di poter interagire con lo stesso Barillari – e poi è stata propagata grazie a YouTube. Attenzione: la scelta non è casuale. Probabile che, se la diretta fosse stata fatta su Facebook, il social network di Mark Zuckerberg si sarebbe accorto della violazione rappresentata dal fatto di mostrare in video delle armi (a prescindere dal fatto che la pistola fosse vera o finta).

«Questa è una roulette russa – ha detto Barillari -. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male. Ad oggi ci sono 80mila segnalazioni di reazioni avverse – ha detto contestualizzando male alcuni dati che, se volete, potete consultare qui -. Se sono fortunato sono solo un po’ di febbre, mal di testa, dolore al braccio. Ma se sono sfortunato, come avviene nel 14% dei casi, ictus cerebrali, trombosi e morte. Vaccinarsi con vaccini sperimentali di cui si sa poco, non è un dovere morale, ma ignoranza. Chi si informa, ci pensa bene due volte a farsi il vaccino». La notizia sta iniziando a circolare, dopo che la diretta è avvenuta 24 ore fa. Bisogna, adesso, valutare attentamente il comportamento di YouTube: se rimuoverà il contenuto, si dimostrerà “sensibile” all’oscillazione dell’opinione pubblica. Se non lo rimuoverà, evidentemente, dobbiamo dedurne che sulla piattaforma è possibile pubblicare contenuti di questo tipo.