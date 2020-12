No, la Lombardia non ha rifiutato il presepe donato dalla Campania

Il conflitto atavico tra Nord e Sud enfatizzato dalla stampa. Ma le notizie, a volte, non rappresentano la realtà dei fatti. E questo è un problema. Questa mattina il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si afferma: la Lombardia rifiuta presepe Campania. Viene tirata in ballo l’assessore al turismo Lara Magoni che però, interpellata da Fanpage, spiega esattamente cosa è avvenuto: nessun rifiuto polemico (si paventavano tensioni dopo le graffianti accuse nei mesi passati di Vincenzo De Luca ad Attilio Fontana), ma la decisione di collocare il simbolo della rappresentazione natalizia cristiana in una delle città che hanno maggiormente pagato il prezzo di questa pandemia: Bergamo.

Nessuna resa dei conti sul presepe, dunque. La Regione Campania, per questo Natale, ha deciso di donare a tutte le Regioni italiane quel simbolo in questo Natale difficile in cui le distanze sono state e saranno acuite dall’emergenza sanitaria. E, ovviamente, questo regalo è stato inviato anche agli uffici di Attilio Fontana. Ed è qui che entra in ballo Lara Magoni, assessore al turismo della Lombardia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe stata proprio l’esponente di Fratelli d’Italia a dire no a quel dono. Ma lei dà una versione ben diversa.

Lombardia rifiuta presepe Campania? No, è stato inviato a Bergamo

Contattata da Fanpage, Lara Magoni ha spiegato: «Io sono assessore in Lombardia, ma anche bergamasca e ho suggerito al collega Casucci che un simbolo così bello come il presepio dovesse andare a Bergamo. È stata una scelta che ho voluto personalmente. Questa città che è diventata famosa in tutto il mondo per la sua sofferenza, per le foto dei carri militari con le vittime del Covid che hanno fatto il giro del mondo».

Nessuna contesa

Magoni ha sottolineato come anche l’assessore al turismo della Campania, Felice Masucci, sia rimasto scosso da queste polemiche. In realtà, però, quel presepe (creato dai maestri pastorai Buonincontro di San Gregorio Armeno) donato dalla Campania alla Lombardia è stato installato nella giornata di mercoledì a Bergamo. Insomma, nessuna tensione. O, almeno, non sulla rappresentazione plastica della Natività.

