Andy Serkis, star de Il Signore degli Anelli nei panni di Gollum, de Il Pianeta delle Scimmie in quelli di Cesare e nei nuovi Star Wars in quelli di Snooke , terrà una lettura continua e dal vivo del romanzo Lo Hobbit. Quella che si appresta a fare l’attore reso celebre dalla recitazione in CGI è una vera e propria impresa dato che la lettura dovrebbe durare circa 12 ore.

Serkis leggerà l’intero Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien dall’inizio alla fine senza interruzioni mentre cerca di raccogliere fondi per le organizzazioni benefiche del Regno Unito NHS Charities Together e Best Beginnings.

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b — Andy Serkis (@andyserkis) May 3, 2020

L’attore ha dichiarato sui social media a proposito di questa lettura de Lo Hobbit: “Molti di noi stanno lottando in isolamento durante il lockdown. In questo periodo difficile voglio portarvi in una delle più grandi avventure fantasy mai scritte, una maratona in poltrona di 12 ore in tutta la Terra di Mezzo mentre raccolgo soldi per due incredibili organizzazioni benefiche che stanno facendo un lavoro straordinario proprio ora per aiutare le persone più bisognose”.

Best Beginnings lavora per supportare neonati, bambini piccoli, famiglie in gravidanza e nuovi genitori e mira a ridurre le disuguaglianze sociali. NHS Charities Together è l’organizzazione ombrello che riunisce tutti gli enti di beneficenza ufficiali del servizio sanitario del Regno Unito.

Andy Serkis chiede ai fan di donare tramite una campagna GoFundMe, con la quale ha organizzato questa lettura de Lo Hobbit, che partirà alle dieci con la pubblicazione del link di visione sulla pagina dell’associazione.