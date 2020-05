Papa Francesco ha da sempre contraddistinto il suo pontificato all’insegna dell’umanità e delle battute di spirito. Tutti ricordiamo il suo “Fratelli e sorelle, buonasera” la sera che venne eletto al soglio pontificio, oppure l’ormai consueto domenicale “Buon pranzo”. Papa Francesco è anche molto attento alle lettere che riceve da parte dei più fragili e proprio per questo motivo ha chiamato personalmente Andrea, un ragazzo disabile della bergamasca.

Il colloquio telefonico ha dato tanta felicità al giovane, che la mamma ha descritto come estremamente religioso. Papa Francesco si è informato e ha chiesto anche notizie sul resto della famiglia, scherzando poi sul fatto che la signora fosse l’unica donna in una famiglia di maschietti e mostrando il consueto spirito goliardico.

Alla fine della telefonata la signora ha chiesto a Papa Francesco di pregare anche per sua madre, malata di alzheimer, al che il pontefice ha risposto di pregare per lui. A questo punto la signora ha dato via a un simpatico siparietto: “Lei non ha bisogno delle preghiere, è già un santo”, con il papa che ha risposto “Io già santo? Non lo dica due volte che forse ci ritroviamo tutti all’inferno”. La signora ha fatto uno sguardo un po’ stupito, ma poi ha sorriso e salutato il santo padre.

Il video della telefonata di Papa Francesco

Molti organi di informazione si sono soffermati sulla frase dell’inferno estrapolandola dal contesto, dimostrando ancora una volta come riportare soltanto uno stralcio di una conversazione possa cambiarne di molto il significato. Papa Francesco rinunciando di considerarsi santo ha confermato la sua grande umiltà e il sentirsi un semplice uomo. Sicuramente agli occhi del giovane Andrea sarà un uomo ancor più speciale.