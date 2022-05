L’Instagram down del 25 maggio: mancato aggiornamento del feed e problemi con l’accesso

Non un vero e proprio down, dal momento che – ad esempio – da desktop tutte le funzionalità risultano in regola. Ma si sono registrati diversi problemi su Instagram nella giornata del 25 maggio. Diversi utenti hanno segnalato, infatti, mancati aggiornamenti del feed e, soprattutto, problemi all’accesso. Ovviamente, il fatto che Instagram funzioni male questa mattina è stato immediatamente segnalato su Twitter.

LEGGI ANCHE > Le caratteristiche dell’ultimo Instagram down dell’8 maggio

Instagram down il 25 maggio, problemi riscontrati

La questione che è stata sollevata dalla maggior parte degli utenti che hanno rilevato i problemi riguarda proprio l’accesso all’account della piattaforma targata Meta. Alcune testimonianze parlano di un problema all’accesso da più account a disposizione. A diversi utenti è comparso il messaggio d’errore: «Spiacenti, non è stato possibile effettuare l’accesso».

Molti utenti ancora, poi, sostengono che sia impossibile visualizzare le Instagram stories. I problemi non sono geolocalizzati in una specifica area territoriale italiana, ma stanno arrivando da diverse zone del Paese. L’ultimo Instagram down si è registrato lo scorso 8 maggio: questa volta, però, il problema aveva interessato soltanto alcune aree dell’Italia, causando problemi a cascata anche su Facebook e su WhatsApp, altri servizi in capo a Meta.

Al momento, però, non c’è una posizione ufficiale da parte della società.