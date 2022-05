Le caratteristiche dell’ultimo Instagram down dell’8 maggio

A differenza di una settimana fa, quando il down – invece – è stato globale, questa volta l’Instagram down, il Facebook down e il WhatsApp down sembra essere stato circoscritto soltanto ad alcune aree italiane. Nulla toglie, però, che tra il 7 e l’8 maggio ci sia stata una nuova interruzione di servizio, che ha creato problemi e ha generato diverse segnalazioni da parte degli utenti. Essendo stato, però, un evento dalla portata decisamente limitata, non ha provocato una reazione da parte di Meta, a differenza dell’ultima volta.

Instagram down dell’8 maggio, cosa è successo

Ovviamente, parlare di un Instagram down globale come quello avvenuto il 28 aprile o, al contrario, di un fenomeno piuttosto circoscritto è cosa diversa. Cinque giorni fa, è stato lo stesso WhatsApp – che, lo ricordiamo, fa parte dei servizi di Meta esattamente come Instagram – a comunicare di aver avuto dei problemi, risolti nel giro di una mezz’ora a ridosso della mezzanotte del 29 aprile.

Nel down di stanotte, il problema sembra aver coinvolto anche Facebook e Instagram (gli altri due social network di Meta), ma il numero degli utenti interessati sembra essere stato molto più limitato rispetto all’episodio – sicuramente più serio – avvenuto cinque giorni prima. In ogni caso, anche per l’Instagram-Facebook-WhatsApp down dell’8 maggio, la risoluzione del problema c’è stata nel giro di poco tempo: il disservizio, e le conseguenti segnalazioni su Twitter, ha avuto come tempo di risposta circa 30 minuti. Intorno all’una di notte, dopo che i primi problemi si erano verificati a 00.30, il servizio era tornato a essere regolare per gli utenti interessati.