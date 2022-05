Il Consolato russo a Edimburgo pubblica un post Instagram contro Putin, poi dice che il suo account è stato violato

Sembrava essere la prima critica ufficiale da parte di un alto rappresentante di Mosca all’invasione russa dell’Ucraina e alla guerra mossa da Vladimir Putin contro Kiev. Alla fine, invece, tutto si è concluso con una nota che ha parlato di azione di “hacking” nei confronti della pagina Instagram del Consolato russo a Edimburgo. Nel pomeriggio di venerdì 6 maggio, infatti, il profilo social relativo all’ufficio consolare che rappresenta il Cremlino in Scozia aveva pubblicato una foto e un post in cui si condannavano le azioni del Presidente della Federazione russa. Una condanna firmata dal Console. Poi, però, il colpo di scena.

Quel post è rimasto online per poco più di un’ora. Come si evince da uno dei tanti screenshot che hanno immortalato il momento (prima della cancellazione), nel giro di poco tempo aveva ottenuto oltre mille like. Poi, però, tutto è stato cancellato.

Ma cosa c’era scritto nel post Instagram del Consolato russo Edimburgo? «Io, console generale della Russia a Edimburgo, Andrey Yakovlev, condanno categoricamente l’operazione militare delle forze armate della Federazione Russa contro lo stato sovrano e indipendente dell’Ucraina. Appoggio pienamente qualsiasi assistenza alle forze armate ucraine dai paesi dell’Unione Europea».

Consolato russo Edimburgo, il caso del post contro Putin

Sembrava essere, dunque, una dura presa di posizione contro Putin e le sue decisioni. Il tutto condito dalla foto che mostra due giovani donne con in mano due fiori del colore della bandiera ucraina e un cartello con su scritto: «Io supporto l’Ucraina». Quel post, però, è stato rimosso. E sul sito ufficiale del Consolato russo in Scozia il tutto è stato etichettato come azione di hacking e violazione del proprio account social: «Si informa che in data 6 maggio 2022 alle ore 15.40 locali è stato violato l’account Instagram del Consolato Generale di Russia a Edimburgo, a seguito del quale sono state pubblicate false informazioni sulla posizione della dirigenza della missione estera in merito agli eventi in Ucraina. Questo post è stato ora rimosso e l’account è stato ripristinato». L’account, però, non è tornato alle sue origini. All’indomani di quel post, infatti, la pagina social appare così.

Il profilo è stato reso privato e, per il momento, la possibilità di vedere e interagire con i post pubblicati dal Consolato russo Edimburgo sono limitate ai 1.297 follower che già seguivano quell’account su Instagram.