Il gioco delle tre carte di Instagram che manipola gli utenti sul tempo passato sul social

Secondo TechCrunch, c’è una revisione del limite di tempo su Instagram. Gli utenti vengono indotti ad aggiornare le impostazioni della piattaforma. All’inizio, ogni utente poteva limitare la propria accessibilità ad Instagram inserendo nelle impostazioni un limite di tempo minimo di cinque minuti al giorno, ma le nuove opzioni estendono la durata minima a trenta minuti e arrivano fino a tre ore. TechCrunch raccoglie gli screenshot di un utente di Instagram che prima aveva inserito, come promemoria giornaliero di durata sul social, il limite di dieci minuti, mentre ora si ritrova «obbligato» da un popup che gli appare sullo schermo, nella parte superiore del feed, ad impostare un nuovo limite giornaliero.

Leggi anche > Su Instagram arriva il promemoria per ricordarsi di fare delle pause regolari nell’utilizzo

Limite di tempo su Instagram, invito o obbligo?

Anche se la piattaforma dà ancora la possibilità all’utente di mantenere il limite già individuato, in realtà, cliccando il pulsante di modifica, egli potrà scegliere varie opzioni tra cui la più bassa risulta pari a trenta minuti. Appare, poi, un popup che lo avvisa che il limite minimo di dieci minuti «non è più supportato». L’utente intervistato da TechCrunch racconta che Instagram gli ha inviato un promemoria per modificare l’impostazione per due settimane e che ha potuto, invece, schivare l’opzione di impostare il nuovo limite minimo soltanto facendo un’uscita forzata dall’app. Instagram introduce, quindi, un nuovo limite minimo di tempo di permanenza sull’app.

Un giornalista statunitense di The Verge ha effettuato un test dal quale risulta che le opzioni di tempo minimo giornaliero sull’app, a disposizione al momento, sono trenta minuti, quarantacinque minuti, un’ora, due ore e tre ore. Nonostante i solleciti da parte di The Verge, Meta, proprietaria della piattaforma social, non ha risposto ad alcuna domanda in merito. Le novità Instagram non sono rade e, anzi, l’opzione di limitare la permanenza giornaliera su questo social è stata introdotta nel 2018, e chi rappresenta l’azienda dichiarò sul punto che il tempo sull’app dovesse essere speso fruttuosamente. Le limitazioni di tempo sono poi state incrementate a causa delle polemiche sull’utilizzo eccessivo delle app, che causerebbero effetti dannosi sulla psiche di tutti gli utenti.

In particolare, Ameet Ranadive, guida del team che cura il benessere degli utenti su Instagram, nel 2018 dichiarò a The Verge: «vogliamo consentire alle persone di prendere decisioni intenzionali su quanto tempo dedicano e su come vogliono interagire con l’app». Quel che pare assurdo è la tempistica della novità. L’aggiornamento dell’impostazione del nuovo limite di tempo viene lanciata, infatti, solo a poca distanza di tempo dall’introduzione, sempre da parte di Instagram, della nuova funzione «Take a Break» («Fai una pausa»), in cui agli utenti viene data la possibilità di scegliere di ricevere promemoria periodici qualora utilizzino l’app eccessivamente e continuamente.