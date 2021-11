Lilli Gruber imita Mario Giordano, un video che passa da un gruppo Facebook alla prima serata tv

Per capire quanto, ormai, i video sui social network – e i social network stessi – dettino ormai l’agenda anche ai media più tradizionali, è opportuno spiegare quello che è accaduto ieri sera, 16 novembre, nel corso della trasmissione Fuori dal Coro, in onda come sempre su Rete4. Nella copertina, uno dei punti di massimo share della trasmissione, il giornalista e conduttore Mario Giordano ha deciso di impostare il suo monologo su un caso molto particolare. È stato mandato in onda un contributo video in cui Lilli Gruber imita Giordano durante un convegno. Il video era stato pubblicato per la prima volta all’interno di un gruppo Facebook, il passaparola ha poi fatto il resto, portando quello stesso video alla ribalta della programmazione televisiva, in uno degli spazi più importanti nell’ottica dei palinsesti settimanali.

Lilli Gruber imita Giordano, la genesi del contributo video

Stando a quanto riportato dall’admin del gruppo Facebook dei Maratoneti di Mentana (gruppo collegato a una pagina Facebook di enorme successo, con quasi 100mila followers e a un account Twitter altrettanto attivo), Giovanni Mercadante, il video parte da una condivisione all’interno del gruppo Facebook in questione e, attraverso il passaparola, arriva anche alla redazione di Fuori dal Coro che, a quel punto, sceglie di impostare da qui l’arringa iniziale del programma firmata dallo stesso Mario Giordano.

Il giornalista, con un cartonato della conduttrice di Otto e Mezzo, inizia a spiegare che la sua «brutta voce» è un difetto fisico e che, per questo, è molto inelegante evidenziarla con una imitazione. Quest’ultima, tra l’altro, è stata estrapolata da un contesto in cui Lilli Gruber risponde negativamente alla domanda dello spettatore di un convegno («si ritiene collega di un giornalista come Mario Giordano?»). Il conduttore di Fuori dal Coro attacca: «Se essere tuo collega significa farsi fotografare in barca con De Benedetti, bene: sono orgoglioso di non essere tuo collega».