Migliaia di condivisioni per un pensiero di Mario Giordano (che lui non ha mai scritto)

Il nome di Mario Giordano è uno di quelli più amati tra gli anti-vaccinisti. La sua trasmissione, Fuori dal Coro – in onda su Rete4 ogni martedì – è finita al centro delle polemiche dopo alcune indiscrezioni in cui si è parlato di “sospensione” da parte di Mediaset. Il conduttore, infatti, avrebbe avuto un acceso diverbio con i vertici del Biscione a causa dello spazio dedicato ai no vax all’interno della sua trasmissione. E proprio seguendo questo sentimento, alcuni utenti hanno attribuito al conduttore un pensiero condiviso migliaia di volte sui social. Peccato che lo stesso Giordano ne abbia smentito la paternità.

LEGGI ANCHE > La vera storia di Jessica Rabbit “trasformata perché troppo sexy” e la bufala della cancel culture

«Posto questo scritto di Mario Giordano, che condivido al 100%». Così esordisce una donna su Facebook, rilanciando questo messaggio attribuito al conduttore di Fuori dal Coro. Il testo, che si intitola “Basterebbe ammettere di essersi fatti prendere per il (…)“, dice questo: « Non ci vuole un genio per capirlo… Basterebbe ammettere di essersi fatti prendere per il ( | ). 9 marzo 2020: “lockdown” una parola che abbiamo imparato ad usare… L’inizio di un incubo. Il pipistrello, il complotto, l’incidente di laboratorio. E poi l’amuchina introvabile, gli assalti ai supermercati, i canti dai balconi, le pizze e il pane fatte in casa (sempre che si trovasse il lievito). La frase “chiudiamo oggi per ripartire domani”… e questo domani era sempre più lontano! Chiudi i bar, apri i bar, richiudi, riapri… I cani che “venivano pisciati” venti volte al giorno. Scorte di toner per le autocertificazioni. Poi uno spiraglio: da maggio tutto aperto. I numeri scendono. Bonus vacanze. A settembre risalgono i casi, colpa di chi è andato in vacanza “ma me lo hai dato tu il bonus per andarci!”. Boh! Richiudiamo. 27 dicembre arrivano i vaccini, improvvisamente, di quattro case farmaceutiche. AstraZeneca solo dopo i 50 anni, no meglio 55, no meglio sotto i 50, no meglio sopra i 60… ma se vuoi puoi farlo anche a 19 che” c’abbiamo i magazzini pieni” . L’importante è non mischiarlo: assolutamente non si può! Blocchiamo astrazeneca agli under 60…?e chi ha già fatto la prima dose? Lo mischia che è pure meglio!».

Mario Giordano e il post social con parole mai pronunciate dal giornalista

Poi si prosegue, ancora, con la campagna di immunizzazione e tutte le varie derive dialettiche che hanno contraddistinto (in positivo e in negativo) questi primi (quasi) dieci mesi di vaccinazioni: « Il vaccino è facoltativo ma se non lo fai sei una merda. Facciamoli litigare tra di loro che io ho da fare. Ma la cura? Si c’è, funziona pure, ma solo da ottobre altrimenti non si vaccina più nessuno e bisogna far cassa.

-Bisogna sbrigarsi e farli vaccinare tutti prima che arrivi la cura!

-Eh ma non vogliono!

-Di’ a sti ragazzini che altrimenti non possono andare a ballare.

-Ok! Boom di vaccinazioni tra gli adolescenti.

-Discoteche chiuse.

Potrei andare avanti per ore ma non ne ho voglia… Solo vergogna. Aggiungo che il vaccino arrivò scortato a -80º, adesso te lo iniettano per strada, addirittura in spiaggia, a +30º… fantastica scienza!». Il tutto seguito dalla firma: Mario Giordano.

Post falsi e dove trovarli

Questo post con le parole attribuite al conduttore di Fuori dal Coro è stato condiviso migliaia di volte. Solamente il post preso in esame, infatti, ha fatto registrare questi numeri: quasi 9mila condivisioni e circa 10mila like.

Si tratta, però, di una narrazione sbagliata. La redazione di Facta, infatti, ha contattato direttamente Mario Giordano che ha smentito la paternità di questa parole. Insomma, tutto quel che gli viene attribuito (almeno in quel – e altri – post) non è mai uscito dalla penna o dalla bocca del conduttore di Fuori dal Coro. E allora, da dove nasce tutto ciò? La diretta attribuzione sembra essere figlia di una pagina Facebook chiamata “Mario Giordano Club”. Lo scorso 19 agosto, infatti, veniva postato tutto ciò.

Anche qui troviamo – alla data di oggi, domenica 26 settembre 2021 – 2.250 condivisioni e oltre 4mila like. Tutto è nato da qui, almeno per l’attribuzione. La pagina, però, non è controllata dal conduttore di Fuori dal Coro, ma da un gruppo di suoi fan.

E allora, chi ha scritto quel “pensiero”? La fonte originale sembra essere un blog chiamato “Melodiestonate” che aveva pubblicato, lo scorso 18 agosto, questo testo con il titolo: “Maledetto Covid o Maledetto governo?“.

Poi la condivisione della pagina fan di Mario Giordano e il piano inclinato dei social che ha attribuito al giornalista questa parole mai pronunciate e scritte da lui.

(foto di copertina: da Fuori dal Coro, Rete 4)