Una decina di treni cancellati, proprio durante il ponte di Ferragosto. Parte della Liguria si è bloccata la mattina di venerdì 16 agosto per «indisponibilità del personale», come chiarisce Trenitalia in una nota. L’ira dell’assessore regionale ai trasporti e al Turismo Gianni Berrino: «Un danno di immagine impagabile».

Liguria, treni cancellati per «indisponibilità del personale»

Ad essere cancellati sono stati circa dieci treni in Liguria. Il motivo è l’«indisponibilità del personale» di bordo dei mezzi Trenitalia. I servizi di mobilità sono comunque garantiti grazie all’utilizzo di bus sostitutivi in aggiunta ad un potenziamento delle tratte dei treni successivi a quelli cancellati che faranno fermate straordinarie per poter raggiungere le stazioni che sarebbero state toccate dai treni sospesi.

«Un danno di immagine impagabile» ha commentato l’assessore regionale ai trasporti e al Turismo Gianni Berrino che evidenzia come quanto accaduto la mattina del 16 agosto vada a colpire proprio il ponte di Ferragosto, momento in cui la Liguria viene «visitata da migliaia di turisti e comunque in un giorno anche lavorativo». La motivazione viene definita da Berrino «ingiustificabile» e il danno «impagabile»: «Nessuna sanzione che commineremo a Trenitalia potrà ripagare del danno di immagine inferto».Gianni Berrino ha continuato le sue dichiarazioni ricordando che nel contratto di servizio che la Regione Liguria paga al trasporto regionale è «chiaro» e prevede che i treni siano in funzione anche il 16 agosto, complice l’impatto turistico del ponte di metà agosto. «Quanto avvenuto questa mattina ha creato un grave danno a utenti e turisti che non potrà essere coperto nemmeno dalle sanzioni che Regione Liguria comminerà a Trenitalia» avverte quindi Berrino, concludendo che «serve che l’azienda garantisca il servizio per cui Regione Liguria paga e che in futuro fatti di questo genere non avvengano più».

(credits immagine di copertina: ANSA/LUCA ZENNARO)