Elon Musk e gli IT di Twitter: ingegneri licenziati prima del Thanksgiving perché «il loro codice non era sufficiente»

Vi abbiamo parlato spesso, in questi giorni, dei processi di licenziamento interni a Twitter. Non solo dando conto delle decisioni ufficiali di Elon Musk, ma anche ascoltando dalla viva voce di una dipendente – che si occupava di moderazione dei contenuti – in che modo era venuta a conoscenza della decisione del nuovo proprietario della piattaforma. Adesso, però, si apprende che, alla vigilia del Thanksgiving, Elon Musk ha inviato un’altra mail di licenziamento a un’altra categoria di lavoratori di Twitter. Si tratta di un settore dell’azienda che, in qualche modo, era stato risparmiato dal taglio del 50% dei dipendenti e che era sfuggito anche all’ondata di grandi dimissioni che era seguita alle nuove condizioni di lavoro imposte da Elon Musk. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di licenziare diversi ingegneri informatici con la scusa che il codice da loro progettato era insufficiente per un’azienda come Twitter. Il licenziamento di informatici in Twitter è stato condotto in maniera molto netta.

On the evening before Thanksgiving, some Twitter engineers received an email saying they were fired because their “code is not satisfactory.” Others received “performance warning” emails asking them to “restore our confidence and demonstrate your contributions to the team” — Alex Heath (@alexeheath) November 24, 2022

Licenziamento informatici in Twitter: Musk non soddisfatto del codice

Tuttavia, non sono gli unici ad aver ricevuto una comunicazione feroce da parte di Elon Musk (o – se preferite – una mail al vetriolo). Alcuni sviluppatori, che non sono stati licenziati, si sono visti recapitare una richiesta davvero senza appello da parte del nuovo proprietario della piattaforma. A questi ultimi, le cui performance evidentemente non erano state particolarmente convincenti ma non così “disastrose” da portare al licenziamento, è stato chiesto di riguadagnare la fiducia dell’azienda. A questi professionisti, inoltre, è stata inoltrata la richiesta di inviare periodicamente delle porzioni di codice per una verifica.

Ai dipendenti licenziati in questa tranche è stato offerto un accordo economico per l’uscita dall’azienda. Mentre Elon Musk sembra essere alla richiesta spasmodica di responsabili IT che possano rispondere alle nuove esigenze della sua piattaforma. «Le persone che sono brave a scrivere software hanno la massima priorità» – ha detto al termine di un incontro con i dipendenti in cui stava mettendo nero su bianco le nuove aree all’interno delle quali Twitter sembra essere intenzionato a fare assunzioni.