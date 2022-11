Fermi tutti, dietrofront: Twitter sta richiamando alcuni dei dipendenti licenziati

Quel che sta accadendo all’interno del quartier generale del social che è tornato a essere sulla bocca di tutti sembra avere tutti i crismi del teatro dell’assurdo. Da giorni, infatti, si parla dei licenziamenti di Twitter: quasi 3.700 dipendenti (equivalenti al 50% della forza lavoro interna all’azienda) rimossi di propri incarichi con una modalità da “Squid Game”. Ora, però, per alcuni di loro la storia sta cambiando: l’azienda ha deciso, infatti, di richiamare diverse dozzine di lavoratori (licenziati) chiedendo loro di tornare a lavoro. Alcuni sarebbero stati “cacciati” per errore, altri – invece – per sottovalutazione delle loro abilità.

Il primo a parlare di questo clamoroso dietrofront sui licenziamenti Twitter è stato Casey Newton, giornalista che lavora per il Platformer:

From Twitter Slack: “sorry to @- everybody on the weekend but I wanted to pass along that we have the opportunity to ask folks that were left off if they will come back. I need to put together names and rationales by 4PM PST Sunday.

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 6, 2022