Salta il libro di Casalino, dopo il lancio dello scoop questa mattina

Questa mattina abbiamo annunciato che, in gran segreto, il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, stava per debuttare il prossimo 23 febbraio in libreria, con un libro bomba sulla sua vita, sui suoi mille segreti che lo hanno portato dal ‘Gf Vip’ a ‘guidare’ l’Italia come portavoce del presidente del Consiglio.

Libro Casalino, la notizia della sospensione della pubblicazione

Da quando abbiamo lanciato lo scoop, sono state ore movimentate per la notizia. Forse perché tenuta nascosta? Forse perché non era questo il momento, dato il caos politico, per andare in libreria? Qualche anticipazione, però, l’abbiamo.

Scrive proprio Casalino: «Tante vite vissute, tante lezioni imparate, tanta fame di farcela a tutti i costi: per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e diventare uno degli uomini più decisivi di questi anni. Non mi ha regalato niente nessuno. Questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato, non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito. Cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo. Sono convinto che esistano casualità, ostacoli, fortune, coincidenze che non controlliamo e allo stesso tempo credo ognuno di noi sia artefice del nostro destino».

Queste le parole di Casalino che al momento non vedranno la luce. Per ora, però, la cover e la sinossi sono scomparse, idem la pagina. Che succede? Quando leggeremo il libro di Casalino? Come mai è stato rimosso il libro, dal costo 17.90, dal sito di Piemme? A chi ha dato fastidio questa notizia? Indagheremo e aspettiamo la voce del Portavoce.