Clamoroso: tutta la verità di Rocco Casalino in un libro

Clamoroso. Rocco Casalino sta per sbarcare in libreria (edizioni Piemme) con la sua prima autobiografia. Nel libro il portavoce del premier non risparmia parole, racconti e soprattutto segreti sulla sua vita dentro e fuori la politica.

Biografia Casalino sta per uscire in libreria: la rivelazione su Giornalettismo

Al momento, la notizia doveva rimanere riservata, per via delle vicende politiche in corso e in via definizione, ma Giornalettismo ha scoperto l’anteprima: è una notizia che, in un momento del genere, fa scalpore. Il viaggio di Rocco partirà dalla sua Puglia fino alla politica, non dimenticando le esperienze in tv (Grande Fratello incluso, ndr ). L’uscita è prevista a marzo. Il libro è stato scritto, in gran parte, durante il periodo di lockdown. Top secret il titolo. Ma Casalino sta per arrivare in libreria con le sue verità. L’ex premier Giuseppe Conte lo avrà già letto?

