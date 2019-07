Libia, bombardato un centro detenzione migranti: almeno 40 i morti e più di 80 feriti

Attacco nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio ad un centro di detenzione di migranti nella periferia sudorientale di Tripoli in Libia. L’attacco ha mietuto 40 vittime e più di 80 feriti: si tratta del bilancio più alto riconosciuto pubblicamente di un bombardamento o raid aereo da quando tre mesi fa è cominciata l’offensiva via terra delle forze orientali fedeli a Khalifa Haftar per conquistare la capitale detenuta dal governo internazionalmente riconosciuto. L’attacco infatti è stato attribuito dal governo di Tripoli alle forze armate guidate dal generale Khalifa Haftar, che negli scorsi giorni aveva annunciato «decisivi raid aerei su postazioni selezionate» controllate dall’esercito del presidente Fayez al-Serraj. A confermare il bombardamento aereo a danno dell’edificio a Tajoura è stato il portavoce del ministero della salute del governo Malek Merset.

#Tajoura Building destroyed, body parts all over the place. Witness confirmed 2 raids. Dozens injured brought to local hospitals. In Tajoura there are ~600ppl & in the building that was shelled ~120.

Refugees were caught at sea & brought back by the Eu-funded Libyan coastguard. pic.twitter.com/6ejkRHndwe

— Sara Creta (@saracreta) July 3, 2019