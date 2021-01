A Libero non sanno leggere i report sui vaccini

Può sembrare accanimento terapeutico, ma l’informazione dovrebbe (anche se in realtà la forma verbale ideale è ‘deve’) essere corretta. E, invece, ancora una volta il quotidiano di Pietro Senaldi (questa volta nella sua edizione online) si distingue per aver citato numeri a caso, senza spiegarli. Eppure nel report del Ministero della Salute sul numero di immunizzazioni effettuate nel nostro Paese (aggiornato più volte al giorno) è tutto spiegato nel dettaglio. Nonostante questo, Libero sui vaccini in Campania fa ironia e chiama quasi al complotto.

Questo l’articolo pubblicato sull’edizione online del quotidiano a firma Alessandro Gonzato.

All’interno del pezzo si fa ironia su quel 101% che risultava (giorni fa) sui vaccini fatti in Campania: «Com’ è possibile: San Gennaro il cui sangue lo scorso 16 dicembre non s’ è sciolto ha comunque compiuto o’ miracolo? Non lo escludiamo».

Libero sui vaccini in Campania: non spiega il dato del 101%

Ovviamente non c’è nessun miracolo. E per smentire questa narrazione basta andare a leggere nel dettaglio quella tabella pubblicata dal Ministero della Salute. E noi di Giornalettismo, già lunedì 11 gennaio, avevamo spiegato il motivo di quel dato del 101%: la disparità tra le dosi a disposizione e le (prime) inoculazioni fatte in Campania (e non solo, visto che ieri la stessa situazione è stata riscontrata sull’Umbria) è dovuta alla possibilità di ricavare sei dosi da una stella fiala di vaccino Pfizer-BioNTech. Il tutto era certificato anche dall’Aifa che, proprio nel giorno del Vax-day del 27 dicembre, aveva spiegato la possibilità di ottenere sei dosi e non solo cinque.

Era tutto scritto e bastava leggere

Il resto lo ha fatto il sistema che conteggia le dosi basandosi sulle cinque dosi iniziali, visto che non tutte le sedi di somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia hanno la strumentazione adatta per ottenere quel surplus. Insomma, era tutto facile e alla luce del sole. Ed era tutto scritto nel report quotidiano. Eppure Libero sui vaccini in Campania non l’ha fatto.